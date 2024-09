Stasera in tv lunedì 18 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 18 marzo 2024. Su Rai2, il reality Boss in incognito, con Max Giusti. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 18 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri, Daniele Pecci, Lunetta Savino, Ninni Bruschetta. Titolo dell’episodio di stasera, “Terrarossa”. Lolita (Luisa Ranieri) cerca le prove per dimostrare che il suicidio di una giovane imprenditrice agricola è in realtà un omicidio. Lello, nel frattempo, si prende qualche giorno di congedo per dedicarsi ai gemelli. Trifone, invece, prova a chiarirsi con Nunzia per ottenere il suo perdono.

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. E’ ambientata nei locali della Sedima Fashion Hub, azienda specializzata nella produzione di jeans, l’ultima puntata del reality con Max Giusti che mette in contatto due mondi solitamente separati (quello del titolare e quello dei suoi dipendenti), permettendo loro di incontrarsi e comprendersi meglio.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona propone un’inchiesta sui Pfas, sostanze che si possono trovare in uno smalto, negli imballaggi da fast food, persino nelle lenti a contatto. Si tratta di inquinanti eterni che addirittura si trasmetterebbero di madre in figlio: per distruggerli serve una temperatura di mille gradi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Ad una settimana dall’esito delle elezioni in Abruzzo, Nicola Porro e i suoi ospiti fanno il punto della situazione politica in vista anche dei prossimi appuntamenti alle urne. Ma c’è spazio pure per la cronaca e i conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza, senza trascurare gli altri temi proposti dall’attualità.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. A pochi giorni dalla finale, l’edizione numero 17 del reality condotto da Alfonso Signorini perde uno alla volta i suoi protagonisti storici. Dopo la puntata del 7 marzo sono 7 gli inquilini della prima ora ancora in gara: Beatrice, Anita, Giuseppe, Letizia, Paolo, Massimiliano e Rosy.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Roberto Benigni e Walter Veltroni sono stati gli illustri ospiti di una delle ultime puntate del talk di Corrado Augias dal titolo “Cosa resta di Berlinguer?”. In studio si affrontano grandi temi: quello di stasera è “Il Papa e il Diavolo”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Questa settimana il nostro Bruno Barbieri si trova in Romagna alla ricerca del miglior albergo “pet friendly”, amico e accogliente degli animali. I candidati sono: The Box Hotel, Hotel Principe, B&B Mon Pays e Sovrana Hotels & SPA.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy City. La ricerca del miglior ristorante italiano locale ha spinto Francesco Panella in Vietnam a Ho Chi Minh, più conosciuta da noi come Saigon. Anche in questa edizione c’è il voto del primo impatto per l’atmosfera e l’impressione che suscita il locale.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli “Bolle misteriose”. Josh ha un bozzo sulla testa causato da un vecchio incidente; Brittney è coperta da protuberanze anomale; TJ ha un gonfiore sul capo. La dottoressa Sandra Lee cerca di aiutarli.

I film di questa sera lunedì 18 marzo 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Varante Soudjian, Walter, con Issaka Sawadogo. Per Goran e la sua squadra di scagnozzi tutto è ben organizzato per un nuovo colpo: basta infatti entrare in un ipermercato di notte e svaligiare una gioielleria. Non hanno però fatto i conti con Walter…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1985, di Lawrence Kasdan, Silverado, con Kevin Costner, Scott Glenn. Usciti di prigione, Paden, Emmett, Jake e Mal decidono di raggiungere un villaggio del West, per rifarsi una vita. Non sanno che nel paesino spadroneggia uno sceriffo corrotto.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di Chad Stahelski, John Wick, con Keanu Reeves, Michel Nyqvist. L’ex killer professionista John Wick (Keanu Reeves), da poco vedovo, viene aggredito dal figlio di un boss criminale (ex cliente di John) e dai suoi amici, che gli rubano l’automobile (una Mustang del 1969) e gli uccidono la cagnolina, ultimo regalo della moglie. La vendetta di John sarà spietata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2016, di Gavin O’Connor, The accountant, con Ben Affleck, Anna Kendrick. Christian Wolff, autistico e geniale in matematica, lavora sotto copertura per alcuni criminali. Fino a quando il Dipartimento di Stato comincia a tenerlo d’occhio.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1982, di Clint Eastwood, Firefox – Volpe di fuoco, con Clint Eastwood, Freddie Jones. Il colonnello Gant, reduce del Vietnam e conoscitore della lingua russa, deve impadronirsi del Firefox, un velivolo sovietico che risponde agli impulsi cerebrali di chi lo pilota.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2007, di Luca Lucini, Amore, bugie & calcetto, con Claudio Bisio, Max Mazzotta. Un gruppo di amici può rinunciare a tutto, ma non all’appuntamento settimanale con la loro partita di calcetto. E in campo, come nella vita, gli schemi spesso saltano.

Stasera in tv lunedì 18 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2023, di Andy Muschietti, The Flash, con Ezra Miller. Flash decide di usare i suoi poteri per viaggiare nel tempo e sventare l’omicidio della propria madre. Ma la presenza del supereroe stravolge di conseguenza il futuro.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Martin Scorsese, Casinò, con Sharon Stone, Robert De Niro. Sam Rothstein, asso del gioco d’azzardo, è incaricato dalla mafia di gestire un casinò di Las Vegas. Ma dopo uno splendido decollo, le cose cominciano a precipitare.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2022, di Andrea Porporati, Rosanero, con Salvatore Esposito, Fabiana Martucci. Totò, giovane boss della camorra, e Rosetta, 10 anni, vanno in coma nello stesso istante in seguito ad una brutta ferita. Come per magia si risvegliano una nel corpo dell’altro.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Elisabeth Shue. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.