Il Paradiso delle Signore, le trame dal 18 al 22 marzo

Il Paradiso delle Signore è in onda su Rai 1 con nuove puntate nella settimana da lunedì 18 a venerdì 22 marzo. La soap, come di consueto, è trasmessa dalle ore 16:00.

Il Paradiso delle Signore 18 22 marzo, regista e dove è girata

Il paradiso delle signore è una produzione originale di Rai Fiction e Aurora TV, società della Banijay Italia. La soap è diretta da vari registi, fra cui Marco Maccaferri. Le puntate dell’ottava stagione hanno una durata di circa 40 minuti. Le riprese si sono svolte a Roma, ma la trama è ambientata nella Milano della metà degli anni ‘60.

La settimana de Il Paradiso delle Signore inizia il 18 marzo. In vista della nuova collezione, nell’Atelier sono ricercati nuovi modelli. Per la linea femminile, le Veneri propongono Rosa, mentre per quella maschile Botteri fa un nome inaspettato. Intanto, Matilde ha uno screzio con Marta.

Il Paradiso delle Signore 18 22 marzo, la trama del martedì e mercoledì

Ne Il Paradiso delle Signore di martedì 19 marzo, Maria continua a ripensare al bacio con Vito e mette in discussione i suoi sentimenti. Adelaide, invece, nota che Marcello e Rosa sono sempre più complici. In preda alla gelosia, lo convoca con la scusa di dover comunicare una novità in merito all’affare con Hofer.

Il mercoledì, Adelaide ammette di non essere pronta a vedere Marcello in compagnia di un’altra donna. Marta prende una decisione importante per aiutare Rita e il suo bambino.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nel corso de Il Paradiso delle Signore di giovedì 21 marzo, nell’Atelier fervono i preparativi. Finalmente, infatti, è arrivato il giorno della presentazione della nuova collezione. Mentre Delia e Irene portano avanti il loro piano, Matteo e Maria hanno un confronto.

Infine, la settimana del Il Paradiso delle Signore termina il 22 marzo. Marcello parla con Rosa e assicura di non provare più alcun sentimento nei confronti della Contessa. Vito rimane coinvolto in un incidente e Maria, preoccupata, si precipita in ospedale.

Il Paradiso delle Signore 18 22 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il Paradiso delle Signore, le cui puntate, oltre che su Rai 1, sono trasmesse in diretta streaming e on demand su Rai Play.