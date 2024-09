Endless Love, le trame settimanali dal 18 al 23 marzo

Da lunedì 18 a sabato 23 marzo, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di Endless Love. La soap è in onda tutti i giorni dalle alle 14:10.

Endless Love 18 23marzo, regista e dove è girata

Endless Love, nota in patria con il nome Kara Sevda, ha debuttato sull’emittente Star TV nell’ottobre del 2015. La società che ha curato la realizzazione è Ay Yapim. La sceneggiatura è firmata da Ozlem Yilmaz e Burcu Gorgun. La regia, invece, è di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte nella capitale Istanbul.

La produzione serial ha debuttato la scorsa settimana e le prime puntate hanno intrattenuto una media di 2,4 milioni di telespettatori, per una share del 20,5%. Dati, questi, più bassi rispetto a quelli che otteneva Terra Amara, che nella stessa collocazione superava stabilmente i 3 milioni di spettatori.

In Endless Love di lunedì 18 marzo, Nihan è in preda alla nostalgia verso Kemal. Decide di parlare di questo suo stato d’animo con Leyla, alla quale confessa di provare dei forti sentimenti verso il protagonista. Emir e la sua società, intanto, si aggiudicano la vittoria dell’appalto.

Endless Love 18 23 marzo, la trama

Nell’appuntamento di Endless Love di martedì 19 marzo, Emir ha una brutta sorpresa. Nonostante la vittoria dell’appalto è obbligato a collaborare con Kemal per gestire la centrale. Decide, così, di provare a corrompere il personaggio principale per poterlo poi estromettere dall’affare.

Nella puntata del mercoledì, Emir invita Kemal a un barbecue per discutere di affari. In tale contesto, il protagonista comunica di aver deciso di trasferirsi definitivamente ad Istanbul.

La settimana di Endless Love procede giovedì 21 marzo. Kemal, nonostante i consigli di Leyla, rimane nella capitale per vendicarsi del suo rivale. Ozan, in seguito, aggredisce Emir, non tollerando i continui tradimenti nei confronti di sua sorella Nihan.

Cosa succede il venerdì e il sabato

Durante Endless Love del 22 marzo, Tarik rivela alla famiglia che Kemal è tornato a casa per fidanzarsi con Nihan. Tale comunicazione crea grande scompiglio, provocando una dura reazione di Huseyin. Infine, il sabato, Nihan è gelosa del rapporto che Kemal ha con Asu e decide di indagare. Leyla riesce, con uno stratagemma, a far incontrare di nuovo i due protagonisti.

Endless Love 18 23 marzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, in onda su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.