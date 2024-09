Siempre Reinas, il 19 marzo su Netflix la seconda stagione: trama, cast e curiosità

Lunedì 19 marzo, su Netflix, è rilasciata la seconda stagione di Siempre Reinas. La docu-serie è originale del Messico ed è rilasciata in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Siempre Reinas seconda stagione, chi sono le protagoniste

La seconda stagione di Siempre Reinas è composta da un totale di sei puntate. Esse, a loro volta, hanno una durata di circa 50/55 minuti ciascuna. Dopo il grande successo della prima stagione, molto seguita soprattutto nell’America Latina, la docu-serie torna con numerose novità.

La principale riguarda il cast delle protagoniste. A differenza di quanto accaduto nella prima stagione, infatti, non presenziano nella serie Laura Zapata e Sylvia Pasqual, mentre sono confermate Lucia Mendez e Lorena Herrera. Le new entry, invece, sono l’attrice Olivia Collins, la cantante Dulce e l’artista Rosa Gloria Chagoyan.

Le protagoniste di Siempre Reinas sono considerate delle vere e proprie icone del mondo dello spettacolo locale. Le telecamere dello show le seguono per alcune settimane, mostrando il dietro le quinte delle loro vite.

Siempre Reinas seconda stagione, la trama

Nel corso della seconda stagione di Siempre Reinas, Lucia e Lorena discutono animatamente non appena si incontrano nel backstage di un importante servizio fotografico. In seguito al faccia a faccia, Lucia decide di provocare la collega, facendo di tutto per rubarle la scena.

Nel frattempo, durante Siempre Reinas 2, il conduttore Sergio Gabriel incontra le cinque protagoniste per proporre un’idea interessante per uno show. L’uomo, in seguito, costringe le due veterane Lucia e Lorena a lasciare alle spalle gli screzi ed attivarsi per ricercare nuove persone da reclutare per lo spettacolo.

Spoiler finale

Intanto, nella seconda stagione di Siempre Reinas, le cinque protagoniste hanno un faccia a faccia a casa di Lorena. L’incontro, però, non va come previsto. Ad alcune di loro, infatti, scappa qualche parola di troppo, alimentando la tensione nel gruppo.

Lo pseudoveggente Jorge Flores fa una rivelazione che mette nei guai Lucia e che fa arrabbiare Dulce. Quest’ultima è costretta a prendere una decisione complessa. Infine, Lucia, Lorena, Olivia, Dulce e Rosa devono collaborare per la buona riuscita dello spettacolo nelle quali sono coinvolte. A tal proposito, fervono i preparativi per preparare al meglio la coreografia di ballo.

Siempre Reinas seconda stagione, il cast

Di seguito il cast dei protagonisti presenti nelle sei puntate di Siempre Reinas 2, visibile su Netflix a partire da lunedì 19 marzo.