The Netflix Slam, il 3 marzo su Netflix la diretta del match fra Nadal e Alcaraz

Netflix, piattaforma di intrattenimento streaming, decide di puntare sullo sport. Domenica 3 marzo, infatti, gli appassionati di tennis possono guardare The Netflix Slam, partita evento in onda in diretta dalle ore 21:00.

The Netflix Slam, la sfida fra Nadal e Alcaraz

The Netflix Slam rappresenta per l’emittente un’eccezione, sia nei modi di fruizione che nei contenuti. La piattaforma streaming, infatti, non ha mai puntato molto sullo sport, a differenza di alcune concorrenti (come, ad esempio, Amazon Prime Video). Inoltre, Netflix non è solita trasmettere eventi in diretta.

Il match, distribuito e prodotto dalla piattaforma, è visibile in diretta in tutti i paesi del mondo in cui in cui il servizio è attivo. Il programma ha una durata prevista di circa due ore e mezza e si svolge nella città di Las Vegas, presso la Michelob Ultra Arena. Location, questa, che è situata nell’albergo di lusso Mandala Bay Resort and Casino. Netflix Italia offrirà ai propri abbonati l’incontro di tennis in diretta, ma non ci sarà una telecronaca in italiano. I fan, infatti, possono scegliere se ascoltare il commento in inglese o in spagnolo.

Carlos Alcaraz e Rafa Nadal

The Netflix Slam oppone due i principali tennisti spagnoli ed internazionali, che rappresentano il passato e il futuro di questo sport.

Da una parte, infatti, c’è Carlos Alcaraz. Classe 2003, attualmente è posizionato al secondo posto nel ranking ATP, dietro solo a Nole Djokovic. È il tennista più giovane ad essere riuscito a raggiungere un posizionamento così alto. In carriera ha già dimostrato di essere un giocatore temibile su tutte le superfici. A 21 anni, infatti, può vantare la vittoria di un US Open e di un Wimbledon. Inoltre, ha raggiunto la semifinale al Roland Garros.

Contro di lui, a The Netflix Slam, c’è Rafa Nadal. Nato nel 1986, è uno degli sportivi più conosciuti e vincenti di sempre. In carriera ha disputato ben trenta finali, vincendone ventidue. È tra i pochi tennisti nella storia ad essere riuscito a vincere almeno due volte tutti i Major, ovvero il Roland Garros, US Open, Wimbledon e l’Australian Open.

The Netflix Slam, il match non influisce per la classifica Atp

La partita fra Nadal e Alcaraz è un’amichevole. Per questo motivo, l’esito dell’incontro non modifica in alcun modo la classifica Atp.

The Netflix Slam è un evento a tutto tondo, che non si limita solo alla partita delle 21:00 ma che prevede una lunga serie di eventi collaterali. Gli spettatori presenti nell’arena, in particolare, hanno la possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile: svolgere delle lezioni private con i due tennisti. La sessione di allenamento ha una durata di circa un’ora ed ha un costo decisamente elevato, pari a circa 150 mila dollari.