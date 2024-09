Studio Battaglia, il 19 marzo su Rai 1 la prima puntata della seconda stagione: trama, cast e curiosità

Martedì 19 marzo, Rai 1 trasmette la prima puntata di Studio Battaglia 2. L’appuntamento, in onda a due anni di distanza dalla fine prima stagione, è trasmesso a partire dalle ore 21:30 circa.

Studio Battaglia 2 prima puntata, regista e dove è girata

Studio Battaglia 2 è una produzione originale di Palomar e Tempesta. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La sceneggiatura, tratta dalla serie originale The Split, è scritta da Lisa Nur Sultan e Federico Baccomo. Il regista, invece, è Simone Spada. Le riprese si sono svolte a Milano.

Studio Battaglia 2, la cui prima puntata è in onda su Rai 1 il 19 marzo, è composta da sei appuntamenti. Questi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. La rete ammiraglia della TV di Stato li trasmette in tre settimane, nel prime time del martedì. Salvo modifiche di palinsesto, il finale di stagione è in onda il 2 aprile.

Studio Battaglia 2 prima puntata, la trama

Nella prima puntata della seconda stagione di Studio Battaglia procedono i preparativi per l’acquisizione dello studio da parte di Zander. Le tre protagoniste si ritrovano, ben presto, a lavorare insieme nel nuovo studio chiamato Studio Zander Battaglia.

Le due parti, dopo una trattativa, trovano un accordo. Tra le clausole vi è l’allontanamento di Marina, che in questo modo può concedersi il tanto atteso viaggio in Giappone. Lei, però, non sembra intenzionata a farsi da parte. Tutto ciò, inevitabilmente, provoca delle tensioni con Zander.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Studio Battaglia 2, Marina e Nina lavorano al caso del professor Loi. Quest’ultimo è un docente di religione oramai in pensione, che si rivolge allo studio con la volontà di cambiare vita. In particolare, vuole divorziare dalla moglie dopo cinquant’anni di matrimonio.

Anna, dal canto suo, prosegue il rapporto passionale con Massimo, ma al contempo prova a far funzionare il matrimonio con Alberto. La protagonista, infatti, non ha il coraggio di lasciare il marito, anche per timore di far soffrire troppo i figli. Infine, Carla Parmegiani si rivolge alle avvocate perché alcuni haters, sui social, stanno danneggiano l’immagine del ristorante che ha aperto da poco.

Studio Battaglia 2 prima puntata, il cast

Di seguito il cast di Studio Battaglia 2, in onda a partire da martedì 19 marzo su Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.