Primo Appuntamento 8, il 19 marzo su Real Time la prima puntata: single e come sono andate le cene

Martedì 19 marzo, in prima serata su Real Time, prende il via Primo Appuntamento 8. Il dating show, come di consueto, è condotto da Flavio Montrucchio.

Primo Appuntamento 19 marzo, come funziona il format

L’ottava edizione di Primo Appuntamento, al via martedì 19 marzo, è ambientata nel ristorante di una villa d’epoca posta fuori Roma. Nel locale, ogni settimana, sono accolti vari single.

Essi decidono di partecipare alla trasmissione con la speranza di trovare l’anima gemella. Effettuano un appuntamento al buio e, dopo la cena, devono decidere se abbandonare il ristorante da soli o con la persona che hanno appena conosciuto. Montrucchio, come di consueto, ha al suo fianco il barman Mauro e la maitre Barbara.

Camilla e Mario

Durante Primo Appuntamento del 19 marzo c’è Roberta. Ha 37 anni, è di Roma ed è una giornalista. È single da quattro anni: “Di recente mi sono spesso accontentata. La mia ultima storia è finita da un giorno all’altro, non conosco neppure io i motivi”.

Roberta incontra il 41enne Vito. È un fotografo, ha dei figli ed è reduce da una separazione. L’uomo svela: “Le persone si innamorano di me prima per l’aspetto fisico, poi per ciò che sono realmente. Sono romantico, quando amo mi dedico completamente all’altra persona”.

Montrucchio, a Primo Appuntamento del 19 marzo, accoglie l’animatore Mario, 33enne di Vasto. Ha la passione per il freestyle, ovvero una particolare tecnica di rap che consiste nell’effettuare delle rime improvvisando. Afferma: “Sono un ragazzo semplice e verace, sogno una vita tranquilla, in salute e con il frigorifero pieno”.

Mario cena con Camilla, 23enne di Perugia. Lavora in un negozio di cioccolato e ammette: “Mi butto spesso nelle situazioni senza pensare alle conseguenze. Sono single da due anni, cerco un uomo di sostanza”.

Primo Appuntamento 19 marzo, Stefania con Stefano

Nel corso di Primo Appuntamento del 19 marzo c’è Stefania. Ha 53 anni, è di Roma ed è una consulente immobiliare: “Mi piace il mio lavoro perché riesco ad esaudire i sogni delle persone”. Ha avuto tre relazioni importanti, compreso un matrimonio.

Incontra Stefano, romano di 59 anni. È un fisioterapista, osteopata e personal trainer. Ammette: “Con le donne non ci provo mai, sono il classico amico di tutti. Sono stato sposato e, dopo il divorzio, ho avuto solo brevi frequentazioni”.

Infine, a Primo Appuntamento ci sono Alessandra e Claudio. La prima ha 36 anni, è pugliese ma da tempo abita a Milano. È una insegnante di yoga e si definisce “pazza” e “molto poco romantica”. Il secondo è un montatore meccanico di 37 anni, vive a Bologna e nel tempo libero fa il musicista. A tal proposito aggiunge: “Mi piace dedicare canzoni d’amore, sono molto romantico”.