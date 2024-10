Crush La storia di Diego, fiction su Rai Gulp dal 21 marzo: trama e cast della serie sulle baby gang

Giovedì 21 marzo, su Rai Gulp, debutta la serie Crush La storia di Diego. La fiction è in onda tutti i giorni, a partire dalle ore 20:00.

Crush La storia di Diego, regista e dove è girata

Crush La storia di Diego è una produzione originale di Stand by me. La società l’ha realizzata in collaborazione con Rai Kids. La serie è la terza della collana intitolata Crush, firmata da Simona Ercolani e nel titolo fa riferimento al doppio significato del termine inglese. Esso, nello slang giovanile, può significare sia innamoramento che schiacciamento.

L’obiettivo della TV di Stato è quello di offrire dei contenuti che facciano riflettere soprattutto i giovani su alcuni importanti temi sociali. Nella produzione al via oggi è proposto un focus sul fenomeno, sempre più dilagante, soprattutto nelle grandi città, delle baby gang.

La serie, prodotta con la consulenza delle neuropsichiatra infantile Paola De Rose, è diretta da Valentina Bertuzzi. La fiction è composta da un totale di dieci puntate, dalla durata di circa 25 minuti ciascuna.

Crush La storia di Diego, la trama

Crush La storia di Diego narra le vicende di Diego. Quest’ultimo è un adolescente di 13 anni che, in apparenza, conduce una vita tranquilla. Frequenta regolarmente la scuola, dove ottiene voti sempre molto alti. Ha la passione per l’oboe, gioca spesso ai videogiochi con il migliore amico Fabio ed è segretamente innamorato di Erika.

La situazione, durante la prima stagione della fiction, cambia radicalmente con l’arrivo a scuola di un nuovo compagno di classe. Il suo nome è Leo, e colpisce tutti per la sua aurea di fascino e sicurezza. Il giovane, in breve tempo, riesce a diventare il leader di una baby gang.

Spoiler finale

In Crush La storia di Diego, il protagonista e Leo, nonostante le evidenti differenze, stringono subito una forte amicizia. Tale rapporto turba Diego, che da una parte è affascinato dalla popolarità di Leo ma, dall’altra, disapprova le azioni della baby gang.

La situazione degenera definitivamente quando il gruppo aggredisce fisicamente un ragazzo. Diego comprende la pericolosità dell’amico e decide di tagliare i rapporti. Leo, per vendetta, afferma che il responsabile dell’aggressione è Diego.

Crush La storia di Diego, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella serie in onda dal 21 marzo su Rai Gulp e in streaming su Rai Play.