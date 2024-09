Stasera in tv giovedì 21 marzo 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 21 marzo 2024. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 21 marzo 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, Calcio amichevole: Italia-Venezuela. Nel giro di pochi giorni due impegni amichevoli negli Stati Uniti per gli Azzurri allenati da Luciano Spalletti. Questa sera l’Italia affronta il Venezuela sul campo dell’Inter Miami Stadium di Fort Lauderdale (Florida). Domenica 24 invece giocheranno con l’Ecuador alla Red Bull Arena di Harrison (New Jersey).

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Tra divulgazione e satira Geppi Cucciari propone ogni giovedì sera due ore e mezzo di intrattenimento culturale. Con lei in studio tanti ospiti e un cast fisso di cui fanno parte alcuni cattedratici alle prese con le domande del pubblico. C’è anche Andrea Maggi, il professore d’italiano del reality “Il Collegio”.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Orozco-Estrada tra Mozart e Strauss con l’OSN. Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, Andrés Orozco-Estrada dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai che esegue la Sinfonia n. 38 “Praga” di Mozart ed Ein Heldenleben (Vita d’eroe) Op. 40 di Strauss.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. “Non decidiamo mai nulla a tavolino. Osserviamo cosa sta accadendo e ci occupiamo di quello. Al momento io sono concentrato su un tema: arrivare a luglio e partire per le vacanze”: così Paolo Del Debbio spiega come nasce la scaletta del suo programma del giovedì, in onda con successo dal 2019.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Il doppio appuntamento settimanale in prima serata dovrebbe proseguire fino al termine di questa edizione condotta da Alfonso Signorini. L’ultima puntata è prevista in un giovedì di aprile ancora da decidere. In studio ritroviamo anche questa sera Cesara Buonamici, opinionista unica, e Rebecca Staffelli.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Sesto e ultimo appuntamento, per questa stagione, con il programma di Davide Parenti che approfondisce, alla maniera delle Iene, temi e argomenti già trattati in passato dagli inviati in nero. Tra le inchieste più apprezzate del 2024, quella di Veronica Ruggeri e Alessia Rafanelli sulla morte di Serena Mollicone.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Tra gli ospiti più apprezzati del talk di Corrado Formigli c’è Stefano Massini, scrittore e drammaturgo, che in uno dei suoi interventi ha posto la riflessione sul rapporto fra uomo e potere con un chiaro riferimento alla situazione in Russia.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show, Only Fun – Comico Show. Tra le numerose new entry di questa stagione ci sono anche gli amatissimi Ale e Franz che arricchiscono il nutrito parterre di artisti per questo programma di successo. A condurre ci sono Elettra Lamborghini e i PanPers.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. Questa volta Gordon Ramsay è a Brooklyn. Deve aiutare la famiglia che gestisce un ristorante haitiano a salvare il locale dal fallimento. Durante la sua visita, lo chef apporta drastici cambiamenti alla gestione e al menù.

I film di questa sera giovedì 21 marzo 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico-commedia del 2013, di Pif, La mafia uccide solo d’estate, con Pif, Cristiana Capotondi. Palermo. La storia d’amore tra il giornalista Arturo (Pif), nato nel 1970, giorno in cui il mafioso Vito Ciancimino venne eletto sindaco, e Flora (Cristiana Capotondi), di cui si è invaghito sui banchi delle elementari. Sullo sfondo, le azioni criminose della mafia, che hanno punteggiato la sua vita.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Ridley Scott, House of Gucci, con Lady Gaga. L’incontro tra Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, l’erede della maison di moda. Quando lui impone il divorzio, la donna contatta una “maga” e due criminali per portare a termine la sua vendetta.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2002, di Wayne Wang, Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes. Marisa, cameriera in un hotel di lusso di New York, viene notata da un affascinante politico, che la scambia per un’ospite dell’albergo. La corteggia, ma la verità viene presto a galla.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2021, di Adam Wingard, Godzilla Vs Kong, con Alexander Skarsgard. Sull’isola di Skull, Godzilla e Kong sono attratti da un’anomala attività sismica che li mette l’uno contro l’altro. Lo scontro nasconde un’oscura cospirazione tra fazioni rivali.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Harold Becker, Codice Mercury, con Bruce Willis, Alec Baldwin. Un bambino affetto da autismo decifra per caso un codice militare segreto. Da quel momento la sua vita è in grave pericolo, ma in suo aiuto arriva l’agente dell’Fbi Art Jeffries.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2012, di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, con Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis. Dopo aver passato l’esame di maturità, Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca partono per la Grecia. Vivranno nuove avventure, rivelando ognuno le proprie debolezze.

Stasera in tv giovedì 21 marzo 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di Edgar Wright, Baby Driver – Il genio della fuga, con Ansel Elgort. Soprannominato “Baby”, un giovane asso del volante con la musica sempre nelle orecchie è costretto a lavorare per un criminale che lo ricatta. Per uscirne deve collaborare ad una rapina.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Maya Forbes e Wallace Wolodarsky, The Good House, con Sigourney Weaver, Kevin Kline, Morena Baccarin. Hildy Good lavora come agente immobiliare nel New England. La sua vita perfetta, però, inizia a cambiare quando incontra Frank Getchell, una sua vecchia fiamma di New York.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2014, di Brando Quilici e Roger Spottiswoode, Il mio amico Nanuk, con Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan. Il quattordicenne Luke scopre che Nanuk, un cucciolo di orso polare, è stato separato dalla madre. Con l’aiuto dell’amico Muktuk il ragazzino tenterà di ricongiungere i due animali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2016, di David Yates, The legend of Tarzan, con Alexander Skarsgard. Tarzan, diventato lord John Clayton III, ha lasciato da anni la giungla per vivere con Jane. Un giorno, però, viene richiamato in Congo come emissario del parlamento britannico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2016, di Tate Taylor, La ragazza del treno, con Emily Blunt, Haley Bennett. Rachel viene licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcool, dovuti alla separazione del marito. Nonostante ciò, ogni mattina prende il treno e si reca a New York: ma un giorno…