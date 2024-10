Delitti in Paradiso episodio Il ricatto: trama, cast e spoiler finale

Mercoledì 3 aprile, in prima serata su Rai 2, è in onda la puntata dal titolo Il ricatto di Delitti in Paradiso. L’episodio, al via alle 21:20, è il primo della tredicesima stagione.

Delitti in Paradiso Il ricatto, regista e dove è girato

La tredicesima stagione di Delitti in Paradiso, al via su Rai 2 il 3 aprile con la puntata intitolata Il ricatto, è una produzione originale di Red Planet Pictures. La serie, che in Inghilterra è stata trasmessa sulla rete BBC nelle scorse settimane, è composta da otto appuntamenti. Essi hanno una durata di circa 60 minuti ciascuno.

I registi di Delitti in Paradiso 13 sono Steve Hughes, Tracey Larcombe, Angie de Chastelai Smith e Leon Lopez. La sceneggiatura, invece, è di James Hall, James Coleman, Patrick Homes, James Cary, Katrina Watson e Tom Nash. Le riprese si sono svolte nella suggestiva location delle isole Guadalupe.

Delitti in Paradiso Il ricatto, la trama

Nel corso de Il ricatto di Delitti in Paradiso, il protagonista Neville Parker deve risolvere, con la sua squadra, nuovi intricati casi investigativi. Nell’episodio, le forze dell’ordine dell’atollo sono impegnate per celebrare il commissario Selwyn Patterson, che festeggia i cinquant’anni dal suo ingresso nella polizia.

Gli inquirenti, così, si ritrovano per un pranzo presso l’esclusivo yacht club dell’isola. Durante il pasto, però, qualcuno spara a Patterson di spalle. Il commissario, seppur ferito, per fortuna riesce a sopravvivere.

Spoiler finale

Neville Parker e il resto della sua squadra, nel corso de Il ricatto di Delitti in Paradiso, iniziano una caccia all’uomo per riuscire ad identificare ed arrestare il colpevole. Sono ritrovati alcuni messaggi di ricatto, ma il protagonista decide comunque di approfondire altri indizi. Le piste investigative si concentrano, in particolare, su due persone.

Il primo è il marito di un’amica di Patterson, che poche ore prima aveva accusato la moglie di avere una relazione clandestina con il commissario. Il secondo, invece, è il direttore dello yacht club, già noto alle forze dell’ordine di Saint Maire.

Delitti in Paradiso Il ricatto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della prima puntata di Delitti in Paradiso 13, visibile il 3 aprile su Rai 2 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.