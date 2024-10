Le ricette di Casa Persia, dal 3 aprile su Food Network il nuovo cooking show con Valentina Persia

Mercoledì 3 aprile, su Food Network, esordisce il programma Le ricette di Casa Persia. Lo show, novità dei palinsesti della rete visibile al canale 33 del digitale terrestre, è in onda a partire dalle ore 21:00.

Le ricette di Casa Persia, le padrone di casa sono Valentina Persia e sua mamma Nietta

Con Le ricette di Casa Persia esordisce su Food Network la comica Valentina Persia. Quest’ultima è un volto molto noto della televisione italiana, dove ha esordito nel 1994 nello show comico La sai l’ultima?.

Nel tempo, Persia ha partecipato a numerosi format di successo, come i reality L’Isola dei Famosi e Tale e quale show, oltre al programma Honolulu. Da qualche mese è nel cast fisso di comici di Only Fun Comico Show, visibile nel prime time del giovedì su NOVE. Nel programma, la padrona di casa è affiancata da una co-conduttrice d’eccezione: si tratta della mamma Nietta.

Protagonista la tradizione culinaria dell’Abruzzo

Le ricette di Casa Persia è una produzione originale di Colorado Film, che lo ha realizzato per Warner Bros. Discovery. La prima edizione, al via il 3 aprile su Food Network, è composta da tre puntate inedite, dalla durata di circa un’ora ciascuna. La rete trasmette gli appuntamenti per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì.

La grande protagonista de Le ricette di Casa Persia è la cucina tradizionale della regione Abruzzo. Valentina Persia, d’altronde, è originaria di un piccolo paese posto in provincia de L’Aquila. Nello show è fondamentale il lavoro di mamma Nietta, che affianca la figlia nelle varie preparazioni e che dispensa tutti i segreti delle ricette di famiglia.

Le ricette di Casa Persia, come funziona il format

Valentina Persia e Nietta, nelle tre puntate dello show, devono ideare un menù da dedicare ad un ospite. Quest’ultimo, a sua volta, seleziona un ingrediente a suo piacimento e lo farà arrivare direttamente nella cucina Persia. Tale alimento, alla fine, dovrà necessariamente essere inserito nel menù proposto dalle padrone di casa.

Fra gli ospiti de Le ricette di Casa Persia ci sono in primis Paolo e Luca Persia, ovvero i fratelli di Valentina. In seguito, la comica accoglie nella propria cucina il collega ed amico Giuseppe Giacobazzi. Nella trasmissione, inoltre, è coinvolto Pietro Lorenzetti, specializzato nella chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica e che spesso è ospite nei vari talk show televisivi. Infine, Valentina Persia e Nietta dialogano con l’attore Andrea Balestri, nel cast di Faccia di Picasso, L’insegnalibro e Le avventure di Pinocchio.