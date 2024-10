Su Netflix The Gentlemen: cast e curiosità della nuova serie

E’ arrivata su Netflix The Gentlemen, la nuova serie inglese in otto episodi ispirata al film omonimo del regista britannico Guy Ritchie. Protagonisti i membri della famiglia aristocratica del duca di Halstead

Al via su Netflix The Gentlemen: i protagonisti della serie

La serie su Netflix The Gentlemen è uno “spin-off” del film del 2019 che porta lo stesso nome. Tuttavia, lo spettatore non riconoscerà i personaggi della pellicola. The Gentlemen, infatti, è ambientato nella stessa realtà fittizia del predecessore ma con un nuovo cast, tutto inglese. Il protagonista della serie su Netflix The Gentlemen, è l’attore inglese Theo James e interpreta Eddie Horniman. Il personaggio principale è un militare britannico di alta estrazione sociale. È, infatti, il secondogenito del Duca di Halstead dal quale eredita titolo e denaro. L’attore Theo James è famoso per la sua partecipazione alla saga di fantascienza americana Divergent. Ha anche partecipato alla seconda stagione dell’acclamata serie White Lotus e nel period drama Sanditon.

Nella serie su Netflix The Gentlemen c’à anche Kaya Scodelario e veste i panni di Susie Glass . La giovane donne è la figlia di un malavitoso che faceva affari con il padre di Eddie. Elegante e risoluta, Susie dirige l’organizzazione criminale del genitore. Kaya ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla saga cinematografica di fantascienza Maze Runner, al film tratto dal famoso videogame Resident Evil: Welcome to Raccoon City e alla serie teen drama Skins.

Altri attori nel cast

Daniel Ings ha ottenuto il ruolo di Freddy Horniman, il fratello maggiore di Eddie. Come erede designato, Freddy ha passato la sua vita a fare baldoria, convinto di ottenere senza fatica l’eredità di famiglia. Ings vanta una forte presenza sul piccolo schermo. Tra le serie britanniche a cui ha partecipato ci sono Black Mirror, Lovesick, The Crown e Sex Education. Nella serie su Netflix The Gentlemen troviamo anche la figlia di Vanessa Redgrave, Joely Richardson che interpreta Lady Sabrina, vedova Halstead. La duchessa si presenta come un membro integerrimo dell’aristocrazia britannica, ma nasconde una natura trasgressiva. Joely ha lavorato in molte produzioni americane e internazionali tra cui la serie Nip/Tuck e il film d’azione Red Sparrow.

La trama

La trama della serie su Netflix The Gentlemen si svolge ai giorni nostri. La vicenda è ambientata nel mondo dell’alta società britannica. Il protagonista, Eddie Horninam, deve interrompere la sua carriera militare per tornare a casa, nella campagna inglese. Nell’immensa tenuta di famiglia lo aspetta il padre morente, l’ultimo duca di Halstead, con una sorpresa inaspettata. Eddie, sua madre Lady Sabrina, sua sorella Charly e il fratello maggiore Freddy scoprono che il genitore, all’indomani del funerale, ha lasciato a Eddie titolo e proprietà. Poco dopo, il giovane lord scopre l’esistenza di un accordo, lucroso ma illegale, tra il defunto e un criminale. Dopo una rapida valutazione, decide di cercare un modo per interrompere la collaborazione e salvare i suoi cari dai pericoli della criminalità organizzata. Nel corso di otto puntate, Eddie metterà a nudo il lato oscuro che si cela dietro la società levigata dell’aristocrazia britannica.

Le location della serie

Dove è stata gira la nuova serie su Netflix The Gentlemen? Le location valgono da sole la visione della serie. Spaziano dalla maestosa sala di Badminton House ai grattacieli di Londra, fino agli esclusivi club privati dei membri altolocati della società. La vera tenuta di Halstead si chiama, appunto, Badminton House. È una dimora signorile nel Gloucestershire, di proprietà del Duca di Beaufort. In altre parti della serie, l’antica Knebworth House viene utilizzata come sede della famiglia di un altro lord, mentre Sherbourne Castle fa la sua comparsa come residenza di un altro aristocratico.