Se potessi dirti addio finale di stagione su Canale 5: trama, cast e curiosità

Venerdì 5 aprile, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata di Se potessi dirti addio. L’appuntamento, trasmesso a partire dalle ore 21:25, chiude la prima stagione della fiction.

Se potessi dirti addio ultima puntata, regista e dove è girata

Se potessi dirti addio è una produzione originale di Jeky Production e RTI, nata da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli. I due hanno firmato anche la sceneggiatura della serie, in compagnia di Simona Izzo, Leonardo Valenti, Donatella Fossataro e Francesco Giuffrè. I registi, invece, sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Le riprese si sono svolte a Roma.

La prima stagione di Se potessi dirti addio, in onda con l’ultima puntata oggi, venerdì 5 aprile, ha ottenuto ascolti discreti. La prima puntata, in onda sette giorni fa, ha convinto 2,8 milioni di italiani con il 16,9%. In crescita, invece, i dati della seconda puntata in onda ieri, che ha ottenuto il 17,7% di share con 3,2 milioni di telespettatori. Ad oggi, non è chiaro se Mediaset intenda realizzare una seconda stagione della produzione seriale.

Se potessi dirti addio ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Se potessi dirti addio, oramai Marcello non è più un paziente di Elena. Ciò nonostante, la donna continua ad essere interessata all’uomo e alla sua storia. Per tale motivo, decide di aiutarlo comunque nella ricerca della verità legata al suo passato. Marcello, anche grazie all’aiuto ricevuto dal medico, inizia lentamente a recuperare dei ricordi, che creano nel protagonista non poco dolore.

Spoiler finale

Nel frattempo, nell’ultima puntata di Se potessi dirti addio, Elena ha dei problemi con le figlie che non sembra essere in grado di risolvere. Intanto, i due personaggi principali sono sempre più vicini. Il loro rapporto, iniziato come professionale, oramai sembra essersi trasformato in qualcosa di più intenso. Elena e Marcello, ora, devono scegliere se coltivare i loro sentimenti e provare a lasciarsi andare ad una relazione.

Nel finale di stagione di Se potessi dirti addio, però, la situazione cambia drasticamente quando il destino pone davanti a loro una sconvolgente verità, che potrebbe cambiare per sempre la vita di entrambi i protagonisti.

Se potessi dirti addio ultima puntata, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del finale di stagione di Se potessi dirti addio, visibile venerdì 5 aprile in prima serata su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.