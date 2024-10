Se potessi dirti addio, seconda puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

La seconda puntata di Se potessi dirti addio, fiction drammatica con protagonisti gli attori Gabriel Garko ed Anna Safroncik, è in onda eccezionalmente giovedì 4 aprile. L’appuntamento è visibile su Canale 5 a partire dalle ore 21:25.

Se potessi dirti addio seconda puntata, regista e dove è girata

Se potessi dirti addio è una produzione originale di Jeky Production e RTI, nata da un’idea di Maurizio Momi e Stefano Ceccarelli. I due hanno firmato anche la sceneggiatura della serie, in compagnia di Simona Izzo, Leonardo Valenti, Donatella Fossataro e Francesco Giuffrè. I registi, invece, sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo, che in passato hanno diretto numerosi altri titoli per Mediaset, tra cui L’amore strappato nel 2019 e Svegliati amore mio nel 2021. Le riprese si sono svolte a Roma.

La prima stagione di Se potessi dirti addio, che procede con la seconda puntata il 4 aprile, è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Canale 5, originariamente, ne avrebbe dovuto trasmettere due alla settimana, nel prime time di venerdì. Mediaset, a causa dei bassi ascolti della scorsa settimana, ha però deciso di anticipare la chiusura della serie, mandando in onda la seconda puntata oggi e il terzo ed ultimo appuntamento domani, venerdì 5 aprile.

Se potessi dirti addio seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di Se potessi dirti addio, la protagonista Elena è riuscita a scoprire l’identità di Marcello. Decide di proseguire le indagini per scoprire qualcosa in più sulla sua vita prima del ricovero. Tuttavia, almeno per il momento, opta per non rivelargli nulla onde evitare di sconvolgerlo ulteriormente.

Elena riesce a rintracciare alcune persone che hanno avuto dei rapporti con il paziente. La protagonista li incontra ed apprende dei dettagli privati e professionali che potrebbero essere molto importanti.

Spoiler finale

Nel corso della seconda puntata di Se potessi dirti addio, il personaggio principale scopre una notizia sconvolgente. In particolare, viene a sapere che Marcello ha subito un trauma che ha sconvolto per sempre la sua vita. Tutto ciò porta Elena ad avvicinarsi sempre di più all’uomo.

Se potessi dirti addio seconda puntata, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Se potessi dirti addio, in onda con un nuovo appuntamento nel prime time di Canale 5 giovedì 4 aprile e in streaming su Mediaset Infinity.