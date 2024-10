Call My Agent, puntata 5 aprile: trama, cast e curiosità della serie di Sky Cinema Uno

Venerdì 5 aprile, su Sky Uno e Sky Cinema Uno, è in onda l’ultima puntata di Call My Agent 2. La serie, su entrambe le reti, è in onda a partire dalle ore 21:15.

Call My Agent 2 ultima puntata, regista e dove è girata

Call My Agent 2 è una produzione originale di Palomar e Sky Studios. La fiction, visibile anche in diretta streaming su Now TV e sull’applicazione Sky Go, è il remake nostrano della francese Dix Pour Cent, in onda su France Television nel 2015.

Il regista che ha diretto l’ultima puntata di Call My Agent 2 è Luca Ribuoli, che ha già diretto la prima stagione. La sceneggiatura, invece, è scritta da Lisa Nur Sultan, Federico Baccomo e Dario D’Amato. Le riprese, che si sono svolte in varie città italiane, sono avvenute soprattutto a Roma. Sky ha già confermato la terza stagione della serie.

Call My Agent 2 ultima puntata, la trama

Durante l’ultima puntata di Call My Agent, gli agenti sono costretti a lavorare per risolvere i problemi di nuove star. In primis, Gabriele è chiamato a dare il proprio supporto alla cantante Elodie.

L’artista, scelta per lavorare nel nuovo film horror firmato da Dario Argento, chiede al protagonista di seguirla sul set. Una volta qui, però, Elodie è coinvolta in una vicenda che per le radio e le televisioni è una sorta di miracolo, ma che in realtà darà alla star più problemi che benefici.

Spoiler finale

Intanto, nel corso dell’ultima puntata di Call My Agent, fervono i preparativi per l’atteso appuntamento con il Festival del Cinema di Venezia. Una delle protagoniste più attese della kermesse è Sabrina Impacciatore, che è appena arrivata in Italia da Los Angeles. A causa del jet lag e dei tanti eventi a cui deve partecipare, l’attrice teme di fare delle gaffes in mondovisione. Per tale motivo, si rivolge all’agente Lea. Infine, nell’ultima puntata della serie, sono attesi anche il critico cinematografico Alberto Barbera e l’attore Massimiliano Caiazzo.

Call My Agent 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante l’ultima puntata della seconda stagione di Call My Agent , visibile su Sky Uno e Sky Cinema Uno nel prime time del 5 aprile.