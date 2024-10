Serie A programmazione tv della 31° giornata: Juve-Fiorentina solo su DAZN, l’Inter anche su Sky

Venerdì 5 aprile prende il via la 31° giornata di Serie A 2023-2024. Il massimo campionato di calcio, oramai, sta entrando nelle fasi decisive e ogni punto potrebbe essere fondamentale, soprattutto per la lotta salvezza e la qualificazione alle coppe europee.

Serie A 31° giornata 2023-2024, gli anticipi

La 31° giornata di Serie A è composta da dieci partite, visibili in diretta ed esclusiva solo su DAZN. Di queste, tre sono fruibili in co-esclusiva anche su Sky. Il primo anticipo si svolge il 5 aprile, alle 20:45, con lo scontro salvezza tra il fanalino di coda Salernitana e il Sassuolo, che invece è penultimo.

La 31° giornata di Serie A procede con altri incontri sabato 6 aprile. Alle 15:00, il Milan di Stefano Pioli, secondo in classifica, accoglie allo stadio San Siro il Lecce. Tre ore più tardi, dalle 18:00, è previsto il fischio di inizio del tanto atteso derby della Capitale fra la Roma di Daniele De Rossi e la Lazio di Igor Tudor. Infine, alle 20:45, sia Sky che DAZN trasmettono l’appuntamento fra l’Empoli e il Torino.

Gli altri match

La 31° giornata di Serie A 2023-2024 va avanti domenica 7 aprile. Dalle 12:30, su DAZN e Sky, il Bologna di Thiago Motta è impegnato in trasferta contro il Frosinone. I ragazzi allenati da Thiago Motta provano a difendere il quarto posto, che significherebbe qualificazione alla Champions League. I gialloblu, invece, hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione.

Alle 15:00, il Napoli in crisi di risultati scende in campo in casa del Monza. Alle 18:00, dalla Unipol Domus, il Cagliari di Ranieri prova a lasciare la zona bassa della classifica contro l’Atalanta di Gasperini.

Gli ospiti sono al sesto posto, in piena lotta per la qualificazione all’Europa League. Alla stessa ora, l’Hellas Verona accoglie il Genoa. Alle 20:45, la Juventus cerca una vittoria che manca da quattro giornate contro la Fiorentina.

Infine, la 31° giornata di Serie A 2023-2024 termina lunedì 8 aprile. In tale data, Sky e DAZN propongono l’incontro fra l’Udinese e la prima in classifica Inter.

Serie A 31° giornata 2023-2024, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 31° giornata di Serie A.

Empoli-Torino : Polizzi e Orsi;

: Polizzi e Orsi; Frosinone-Bologna : Gentile e Marocchi;

: Gentile e Marocchi; Udinese-Inter: Compagnoni e Marchegiani.

Queste, invece, le voci che raccontano le sfide della 31° giornata di Serie A 2023-2024 per DAZN.