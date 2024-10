Lunedì 8 aprile, dalle 21:25 su Rai 1, debutta la fiction Il Clandestino, in onda con i primi due episodi intitolati La piccola Milano e Milano Calibro 9×19. Il protagonista è Luca Travaglia, ex agente del Nucleo Antiterrorismo di Roma interpretato da Edoardo Leo.

Il Clandestino La piccola Milano, regista e dove è girata

Il Clandestino, produzione originale di Rai Fiction e di Italian International Film, è una serie creata da Renato Sannio e Ugo Ripamonti. I due hanno scritto anche la sceneggiatura, insieme a Michele Pellegrini. Il regista è Rolando Ravello, mentre le riprese si sono svolte nei pressi della città di Milano.

La prima stagione de Il Clandestino, al via l’8 aprile con gli episodi La piccola Milano e Milano Calibro 9×19, è composta da dodici episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. La Rai ne trasmette due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Il Clandestino La piccola Milano, la trama

Nel corso dell’appuntamento La piccola Milano de Il Clandestino, Luca Travaglia è un ex ispettore capo dell’antiterrorismo di stanza a Roma. In seguito a un attentato in cui ha perso la vita la sua compagna, il personaggio principale decide di cambiare vita e trasferirsi a Milano.

Qui abita in un monolocale attiguo all’officina di Palitha, un cingalese che per lavoro ripara auto. Inizialmente lavora come buttafuori in un locale, poi è assunto nel ruolo di bodyguard di Carolina, affascinante scrittrice milanese.

Ne La piccola Milano, Travaglia risolve un problema di Palitha. Quest’ultimo, colpito dalle abilità da detective del personaggio principale, suggerisce a Luca di aprire un’agenzia di investigazioni private.

Milano Calibro 9×19, la trama

Subito dopo La piccola Milano, l’8 aprile su Rai 1 è in onda anche l’episodio de Il Clandestino dal titolo Milano Calibro 9×19. In esso, Travaglia e Palitha pubblicizzano in tutta la città l’agenzia investigativa chiamata Il Clandestino. Il protagonista, bisognoso di soldi, lavora al suo primo caso. Il proprietario di un’azienda di spedizioni, infatti, lo contatta per indagare sulla morte di un dipendente ucciso durante una rapina. Intanto, il personaggio principale continua a proteggere Carolina.

Il Clandestino La piccola Milano, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella prima puntata de Il Clandestino, in onda su Rai 1 lunedì 8 aprile e in streaming e on demand sul sito di Rai Play.