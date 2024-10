Vanina Un vicequestore a Catania, la terza puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

Mercoledì 10 aprile, su Canale 5, è in onda la terza puntata di Vanina Un vicequestore a Catania. La serie con protagonista Giusy Buscemi è visibile dalle 21:25 circa, subito dopo la puntata di Striscia la Notizia!

Vanina Un vicequestore a Catania terza puntata, regista e dove è girata

Vanina Un vicequestore a Catania è una produzione originale di Palomar ed RTI. La trama è liberamente ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Marini, mentre il regista è Davide Marengo, che in carriera ha già diretto fiction come Il cacciatore, Un’estate fa e Sirene.

Vanina Un vicequestore a Catania è ambientata e girata in Sicilia, nei pressi della città di Catania. In totale, la prima stagione è composta da quattro puntate, dalla durata di circa 100 minuti ciascuna. Salvo modifiche di palinsesto, il finale di stagione è in onda sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 17 aprile.

Vanina Un vicequestore a Catania terza puntata, la trama

Durante la terza puntata di Vanina Un vicequestore a Catania, le vite della protagonista e di Manfredi si ricongiungono grazie ad un nuovo caso. Il medico, in particolare, ha allertato il personaggio principale e il resto della sua squadra dopo aver visto due uomini gettare in mare una grande e pesante valigia.

Da essa, come riescono ad appurare le forze dell’ordine, è fuoriuscito del sangue che appartiene a Lorenza Iannino. Quest’ultima è una nota avvocata della città, della quale non si hanno più notizie da qualche tempo.

Spoiler finale

Nel frattempo, nel corso della terza puntata di Vanina Un vicequestore a Catania, finisce nel mirino della polizia un torbido principe del foro, sul quale si concentrano le indagini. Una svolta, nella vicenda, si ha quando la protagonista effettua una macabra scoperta. Infine, proprio quando Vanina e Manfredi stanno per riavvicinarsi, un impegno di famiglia costringe il personaggio principale a un nuovo faccia a faccia con Paolo. I due, inevitabilmente, devono affrontare gli irrisolti della loro relazione.

Vanina Un vicequestore a Catania terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Vanina Un vicequestore a Catania, in onda su Canale 5 mercoledì 10 aprile e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.