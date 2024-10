Vanina Un vicequestore a Catania, la seconda puntata: trama, cast e finale

Canale 5, mercoledì 3 aprile, propone in prima serata la seconda puntata di Vanina Un vicequestore a Catania. La fiction ha come protagonisti Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi. La prima interpreta il personaggio di Vanina Guerrisi, il secondo quello di Paolo Malfitano.

Vanina Un vicequestore a Catania seconda puntata, regista e dove è girata

Vanina Un vicequestore a Catania è una produzione originale di Palomar ed RTI. La trama è liberamente ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Marini. Il regista è Davide Marengo, che in carriera ha già diretto fiction come Il cacciatore, Un’estate fa e Sirene.

Vanina Un vicequestore a Catania è ambientata e girata in Sicilia e, in particolare, nella città di Catania. In totale, la prima stagione è composta da quattro puntate. Esse hanno una durata di circa 100 minuti ciascuna. Canale 5, salvo modifiche di palinsesto, ne trasmette una alla settimana, nel prime time del mercoledì.

Vanina Un vicequestore a Catania seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Vanina Un vicequestore a Catania, la protagonista indaga su un caso che affonda le proprie radici nel passato. Alfio, nipote nonché erede di tutte le fortune della ricca Teresa Burrano, effettua un ritrovamento macabro. All’interno di una casa di Sciara disabitata da tempo, infatti, è rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Vanina e la sua squadra iniziano ad indagare. Le forze dell’ordine, così, effettuano una scoperta che potrebbe essere decisiva per la risoluzione del crimine. Nella stessa abitazione, molti anni prima, era stato ucciso Gaetano, coniuge di Teresa.

Spoiler finale

Nel frattempo, nell’appuntamento trasmesso oggi di Vanina Un vicequestore a Catania, gli investigatori riescono ad identificare il nome della vittima. Si tratta di Maria Cutò, una prostituta che ha avuto a lungo contatti con Gaetano. Il personaggio principale decide di indagare sull’assassinio di quest’ultimo, passato quasi inosservato all’epoca ma che, secondo Vanina, potrebbe essere stato causato dalla mafia.

Vanina Un vicequestore a Catania seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati da Vanina Un vicequestore a Catania, in onda con il secondo appuntamento il 3 aprile su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.