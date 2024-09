Mademoiselle Holmes, la puntata del 18 giugno: trama, cast e curiosità

Martedì 18 giugno, su Giallo, rete visibile al canale 38 del digitale terrestre e al numero 157 di Sky, è in onda l’ultima puntata di Mademoiselle Holmes. La serie, appartenente al genere crime, è visibile in prima serata, dalle 21:20.

Mademoiselle Holmes 18 giugno, regista e dove è girata

Mademoiselle Holmes è una produzione originaria della Francia. Qui, infatti, la fiction è andata in onda sull’emittente trasalpina TF1, dove ha ottenuto un grande successo di ascolti.

In Italia, Mademoiselle Holmes è trasmessa in chiaro su Giallo, rete tematica visibile sul canale 38 del digitale terrestre. Coprodotta dalle società TF1 e Marysol, la prima stagione è girata in Francia ed è composta da sei puntate, ognuna delle quali dura circa un’ora. Il pubblico italiano, nella data odierna, può assistere al finale di stagione.

La sceneggiatura della fiction è scritta da Victoria Spennato, Melusine Laura Raynaud e Laure Mentzel. I registi, invece, sono Francois Ryckelynck e Frederic Berthe.

Mademoiselle Holmes 18 giugno, la trama

Nella puntata odierna di Mademoiselle Holmes, i protagonisti Charlie e Samy sono appena rientrati da Londra quando sono subito chiamati sulla scena di un crimine. La vittima è una giovane ragazza chiamata Ji Young Park.

Il corpo di quest’ultima è rinvenuto privo di vita in una cella frigorifera, situata all’interno della gelateria nella quale lavorava. La vicenda desta subito grande perplessità in Charlie, che analizza in particolare la dinamica che ha portato alla morte della ragazza.

Proprio sul passato di quest’ultima si concentrano le indagini. Nell’appuntamento di Mademoiselle Holmes del 18 giugno, il personaggio principale apprende un’informazione che potrebbe essere molto importante: la vittima soffriva di un disturbo alimentare.

Spoiler finale

In seguito, nell’episodio di Mademoiselle Holmes di oggi, per la protagonista vi sono dei problemi. Charlie, infatti, si sveglia nei pressi della casa del nonno, che giace ferito a poca distanza da lei. George è in gravi condizioni e la detective non ricorda assolutamente nulla di ciò che è avvenuto. Il commissario Billon allontana Charlie dall’inchiesta. Con il procedere delle indagini, emergono delle prove che dimostrerebbero la colpevolezza della donna.

Mademoiselle Holmes 18 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie francese Mademoiselle Holmes, la cui ultima puntata, composta da due episodi, è in onda oggi, in prima serata sulla rete del digitale terrestre Giallo.