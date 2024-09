Stasera in tv mercoledì 19 giugno 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 19 giugno 2024. Su Rai2, il film Non preoccuparti delle piccole cose, con Heather Locklear. Su Italia 1, il comedy show In… tolleranza zero, con Andrea Pucci.

Stasera in tv mercoledì 19 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Scozia-Svizzera. Lo Stadio di Colonia ospita l’incontro fra la nazionale della Scozia, allenata da Steve Clarke e quella della Svizzera di Murat Yakin. Le due squadre fanno parte del Gruppo A con Germania e Ungheria, che si affrontano alle 18.00 (diretta su Rai2). Oggi si gioca anche Croazia-Albania (Gruppo B), alle 15.00 solo su Sky.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Ogni anno, quando si avvicina l’ultima puntata della stagione (mancano ancora tre settimane), Federica Sciarelli si trova a dover smentire le voci di un suo ritiro dalla conduzione del programma più visto di Rai3. Quindi, niente paura: a settembre la popolare giornalista sarà regolarmente in onda.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Il reportage presentato oggi da Neri Marcorè è dedicato al Correggio (1489-1534), uno dei maggiori pittori del Rinascimento italiano, riscoperto nei secoli insieme ad alcune opere, come la Camera della Badessa, nel Convento di S. Paolo a Parma.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Nel giorno del suo compleanno, Mario Giordano si congeda dal pubblico di Rete 4: stasera va in onda l’ultima puntata di questa edizione. Per il popolare giornalista è l’occasione di fare il bilancio di una stagione scandita da tante battaglie, come quella contro le infinite liste di attesa nella sanità pubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, la prima puntata della miniserie Davos, con Dominique Devenport, Jeanette Hain, David Kross. 1917. L’infermiera svizzera Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) torna a Davos dalla sua missione della Croce Rossa sul fronte occidentale. Mentre è ancora in sala parto, il padre le porta via la figlia. Per riaverla, Johanna accetta di stringere un accordo con i servizi segreti.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show In… tolleranza zero. Per il ciclo estivo “Italia 1 on stage” rivediamo Andrea Pucci nel suo spettacolo portato nei teatri sei anni fa. Sostenuto dai musicisti della Zurawski Live Band, il comico racconta gli spassosi inconvenienti del vivere a 50 anni alle prese con le nuove tecnologie, le mode futili e l’educazione dei figli.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La via delle Indie. Terza puntata della decima stagione del reality con Costantino della Gherardesca. I concorrenti sono in India e si spostano da Hampi a Mysore. Qui li attende una dura prova alla collina di Chamundi

Su Real Time, alle 21.25, il reality Spose in affari. Al via il reality condotto da Lodovica Comello e il Re dei wedding planner Enzo Miccio. In ogni puntata vengono messi all’asta tre abiti, rigorosamente di seconda mano: 10 future spose cercano di aggiudicarsi quello perfetto per loro.

I film di questa sera mercoledì 19 giugno 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2021, Non preoccuparti delle piccole cose, con Heather Locklear. La vita felice di Kristine Carlson (Heather Locklear), autrice con il marito Richard di una fortunata serie di libri, cambia improvvisamente dopo la morte del consorte. Ora Kristine deve affrontare le difficoltà di essere una madre sola e anche la pressione di diventare il volto e la voce del brand costruito con il marito.

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2023, di Samuel Bodin, Cobweb, con Woody Norman. Il piccolo Peter comincia a sentire una voce che proviene dalle intercapedini della sua cameretta. Si convince, così, che qualcuno lo stia mettendo in guardia su qualcosa di sinistro che accade nel quartiere.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Audrey Wells, Sotto il sole della Toscana, con Diane Lane. Dopo la separazione dal marito, l’americana Francese si trasferisce nella campagna toscana. Innamoratasi di una villa, decide di acquistarla e di ricominciare una nuova vita.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Michael Bay, The Island, con Ewan McGregor, Scarlett Johansson. 2019. Dopo un disastro ecologico che ha devastato la Terra, Lincoln e Jordan scoprono di essere cloni di uomini ricchi, ai quali forniranno gli organi in caso di bisogno.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 1998, di Philippe De Broca, Il cavaliere di Lagardère, con Daniel Auteuil. Francia. Lo spadaccino Lagardère porta in salvo la figlia del duca di Nevers, ucciso dal cugino assetato di potere. Dopo averla battezzata Aurora, la riconosce come sua erede.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 1996, di Michael Goldenberg, Amare è, con Christian Slater, Mary Stuart Masterson. La giovane Lisa è talmente occupata dal lavoro che non ha tempo per l’amore. Quando riceve un mazzo di fiori da uno sconosciuto fa di tutto per risalire al presunto spasimante.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1972, di Maurizio Lucidi, Si può fare… Amigo, con Bud Spencer, Jack Palance. Coburn, cowboy burbero ma dal cuore d’oro, si prende cura dell’orfanello Chip, minacciato da una banda di criminali. Per difendere il piccolo, chiede aiuto al pistolero Sonny.

Stasera in tv mercoledì 19 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Daniele Luchetti, Lacci, con Luigi Lo Cascio, Alba Rohrwacher. Aldo ha tradito Vanda abbandonandola con i loro figli. Anni dopo, Aldo torna a casa e riannoda i lacci sciolti: i due sembrano essere usciti intatti dalla crisi, ma è solo apparenza.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2010, di Paul Haggis, The Next Three Days, con Russell Crowe, Elizabeth Banks. La vita dei coniugi John e Lara viene sconvolta quando la donna, accusata di omicidio, finisce in prigione. Lui, però, non si rassegna e progetta un piano per farla evadere.