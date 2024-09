Belgravia The Next Chapter, la puntata del 19 giugno: trama, cast e curiosità

Mercoledì 19 giugno, su Sky Serie, è in onda un nuovo appuntamento di Belgravia The Next Chapter. La serie, giunta alla penultima puntata della stagione, è trasmessa dalle 21:20 circa.

Belgravia The Next Chapter 19 giugno, regista e dove è girata

Belgravia The Next Chapter è una produzione originale di Talawa Studios, Epix Studios e Carnival Film & Television. Nata da un’idea di Helen Edmunson, la miniserie è il sequel e spin off di Belgravia, anch’essa trasmessa in Italia nel 2021 da Sky Serie.

La sceneggiatura di Belgravia The Next Chapter è della già citata Helen Edmunson. I registi che hanno lavorato al progetto, invece, sono Marisol Adler, John Alexander e Paul Wilmshurst. La prima e fino ad ora unica stagione del titolo è composto da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Sky Serie ne trasmette due alla settimana, nel prime time del mercoledì. Salvo improvvisi cambiamenti di palinsesto, il finale di stagione è trasmesso la prossima settimana, mercoledì 26 giugno. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, concentrandosi particolarmente nelle città di Londra ed Edimburgo.

Belgravia The Next Chapter 19 giugno, la trama

Nel corso dell’episodio odierno di Belgravia The Next Chapter, la protagonista Clara è sempre più ammaliata dal fascino per Stephen. La donna è particolarmente attratta anche dal mondo con il quale il ragazzo affronta la vita.

Per tale motivo, il personaggio principale decide di effettuare una scelta coraggiosa, che mette in allarme i Davidson. Intanto, James è costretto a far fronte ad importanti impegni personali. Frederik, invece, fa di tutto pur di essere considerato dalla marchesa, che progetta una nuova, importante missione.

Spoiler finale

Nella puntata odierna di Belgravia The Next Chapter, Clara, sfidando le convenzioni sociali, accetta la proposta di posare per un dipinto di Richard Dearden, un amico di Elerlby. Non appena lo viene a sapere, Emily decide di parlare con Clara: teme, infatti, che il quadro possa far scoppiare uno scandalo in grado di investire tutta la famiglia. Infine, la marchesa continua ad intromettersi nel rapporto fra Clara e Frederick, rendendo difficili i rapporti fra i due.

Belgravia The Next Chapter 19 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Belgravia The Next Chapter, in onda con un nuovo appuntamento oggi su Sky Serie e, in streaming, sull’applicazione Sky Go.