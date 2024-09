Davos, nuova fiction su Canale 5 dal 19 giugno: trama, cast e curiosità

Mercoledì 19 giugno, su Canale 5, è in onda la prima puntata di Davos. La serie, novità dei palinsesti estivi della rete ammiraglia Mediaset, è trasmessa dalle 21:20.

Davos, regista e dove è girata

Davos è una produzione originale di ARD Degeto, Contrast Film, Amalia Film, SRF e Letterbox Filmproduktion. Con un budget di 18 milioni di euro, è la co-produzione italiana e svizzera con il budget più alto di sempre.

Ideata da Thomas Hess, Adrian Illien e Micheal Sauter, appartiene ai generi drammatico e storico. In Svizzera ha esordito nel dicembre del 2023, quando è stata trasmessa sull’emittente Play Suisse. Le riprese si sono svolte in Svizzera.

La prima stagione di Davos è composta da sei episodi, dalla durata di circa 45 minuti ciascuno. I registi sono Anca Miruna Lazarescu, Jan Eric Mack e Christian Theede. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama sono Adrian Illien, Michael Sauter, Thomas Hess e Julia Penner.

Davos, la trama

La trama di Davos è liberamente ispirata alle storie delle infermiere svizzere che hanno lavorato al fronte in Francia durante la Prima Guerra Mondiale. La protagonista della vicenda è Johanna Gabathuler, una giovane crocerossina.

Nel 1917, il personaggio principale si trova a lavorare nella cittadina Davos, luogo che è il crocevia dell’intelligence internazionale. D’altronde, la Svizzera è uno Stato neutrale, che però confina con gli Stati belligeranti, ovvero l’Italia, la Francia, la Germania e l’Austria-Ungheria.

Spoiler finale

Johanna, tornata dal fronte, aiuta la sua famiglia nella gestione dell’Hotel Curhaus Cronwald, struttura alberghiera che versa in gravi difficoltà economiche. La ragazza è promessa sposa al ricchissimo Gran Consigliere Thanner. Quando la protagonista scopre di essere incinta, il padre la costringe a dare in adozione il piccolo, nato da un amore sbocciato sul fronte.

Per Johanna è un momento complesso e proprio su tale difficoltà fa leva un ospite dell’hotel, cioè la contessa e spia tedesca Ilse von Hausner. Quest’ultima propone al personaggio principale di diventare una spia dell’Impero tedesco, promettendo di aiutarla a riavere il figlio e a favorirne la fuga con una nuova identità.

Davos, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Davos, trasmessa in prima serata su Canale 5 da oggi, mercoledì 19 giugno, e in streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.