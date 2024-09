Hudson e Rex 6, puntata La nave fantasma del 22 giugno su Rai 3: trama, cast e curiosità

Sabato 22 giugno, su Rai 3, è in onda il primo appuntamento di Hudson e Rex 6, intitolato La nave fantasma. L’episodio, in prima visione assoluta, è trasmesso dalle 15:00 circa.

Hudson e Rex 6 La nave fantasma, regista e dove è girata

La nave fantasma, così come tutti gli altri appuntamenti di Hudson e Rex 6, sono una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. Girata ed ambientata in Canada, dove è andata in onda su City TV, la serie appartiene al genere poliziesco.

Il sesto capitolo è composto da sedici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Rai 3, salvo modifiche di palinsesti, ne trasmette due alla settimana, nel pomeriggio del sabato e della domenica.

Hudson e Rex 6 ha come registi TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori che firmano la trama sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken.

Hudson e Rex 6 La nave fantasma, la trama

Nel corso de La nave fantasma di Hudson e Rex, un gruppo di turisti effettua un’escursione dal porto della città con l’obiettivo di avvistare le balene. Nel bel mezzo del viaggio, però, succede qualcosa e le persone scompaiono nel nulla. La nave, fra lo stupore generale, fa ritorno al molo completamente vuota.

La squadra di investigatori, non appena è avvertita, si precipita sul posto ed effettua i primi rilievi del caso. In seguito, concentra le proprie analisi sui passeggeri, scoprendo che uno di loro è un noto miliardario, a capo di una casa farmaceutica.

Spoiler finale

I protagonisti, nel corso di Hudson e Rex 6, sospettano che la vicenda possa avere un movente economico. Tale pista investigativa diventa una certezza quando giunge una richiesta di riscatto: i rapitori sono disposti a liberare gli ostaggi in cambio di dieci milioni di euro. I vertici dell’azienda farmaceutica accettano subito di versare in favore dei criminali il denaro richiesto. Tuttavia, Charlie teme che la situazione possa degenerare.

Hudson e Rex 6 La nave fantasma, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la prima puntata della sesta stagione di Hudson e Rex, in onda alle 15:00 del 22 giugno su Rai 3 e in streaming e on demand su Rai Play.