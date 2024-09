Linea Blu, la puntata del 22 giugno: la rinascita di Stromboli

Sabato 22 giugno, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Blu. Il programma, come di consueto, è condotto da Donatella Bianchi. Al suo fianco, in qualità di inviato, torna Fabio Gallo. La puntata è trasmessa dalla rete ammiraglia della TV di Stato dalle ore 14:00.

Linea Blu 22 giugno, in esclusiva le immagini di un relitto romano di 2300 anni fa

Durante Linea Blu, visibile anche in streaming su Rai Play, i conduttori sono a Stromboli. L’isola è un vero e proprio paradiso, contraddistinto dal mare cristallino e profondo e dall’attività dell’omonimo vulcano. L’atollo è il più settentrionale dell’arcipelago delle Eolie, nonché il punto più a nord della Sicilia.

La puntata di Linea Blu del 22 giugno parte con una grande esclusiva. Le telecamere di Rai 1, infatti, sono le prime a testimoniare la riesumazione di un antico relitto di epoca romana, risalente addirittura a 2300 anni fa. L’imbarcazione, ancora oggi piena di antiche anfore, è naufragato nel tratto di mare fra Stromboli e Panarea e da tempo giace sul fondo, a 115 metri circa di profondità.

L’importanza del vulcano in antichità e Ginostra

Durante Linea Blu del 22 giugno è testimoniata l’importanza che ha avuto il vulcano di Stromboli in passato. L’area vulcanica, grazie alle sue continue eruzioni, era considerato una sorta di faro, diventando per tale motivo un punto di riferimento nelle rotte commerciali.

Donatella Bianchi, a bordo di una imbarcazione, naviga lungo la costa nord dell’isola, scoprendo piccole spiagge e ville, che hanno ospitato eventi mondani ancora oggi ricordati e celebrati dagli abitanti locali.

Fabio Gallo, a Linea Blu di oggi, si sposta a Ginosta. Il piccolissimo borgo è raggiungibile esclusivamente via mare e qui il tempo sembra essersi fermato. Non esistono le automobili e gli spostamenti avvengono esclusivamente a piedi o con l’ausilio di asini. Ginosta è un paese famoso per essere il produttore del miele di fiore di cappero, eccellenza conosciuta ben oltre i confini nazionali.

Linea Blu 22 giugno, il battesimo del mare

A Linea Blu di oggi, sabato 22 giugno, Donatella Bianchi racconta l’inaspettato boom demografico che si sta verificando sull’isola. Negli ultimi anni, infatti, è raddoppiato il numero dei bambini che frequentano l’asilo e le scuole elementari. Le telecamere di Rai 1, inoltre, catturano un momento molto emozionante, cioè il battesimo del mare. Tale attività riguarda i giovani e il loro primo respiro sott’acqua con una bombola sulle spalle.

Con il calare del sole, Gallo assiste alle eruzioni del vulcano sulla sciara del fuoco, depressione situata nel versante settentrionale di Stromboli. Bianchi, infine, racconta la vita notturna sott’acqua.