Endless Love, le trame dal 24 al 30 giugno: le trame

Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di Endless Love. La soap turca è visibile dalle 14:10 circa. A differenza di ciò che accadeva nelle scorse settimane, il titolo non è più trasmesso nel pomeriggio del sabato e della domenica. Al suo posto, raddoppia La Promessa.

Endless Love 24 28 giugno, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo originale Kara Sevda, è una produzione della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Durante Endless Love del 24 giugno, il rapporto fra Vilnan e Zeynep è sempre più teso. Nonostante i tentativi di riconciliazione, le due continuano ad essere distanti, anche a causa di alcune reciproche provocazioni.

Endless Love 24 28 giugno, la trama

Nel corso di Endless Love del 25 giugno, Kemal è tornato in città ed Asu lo apprende solo tramite Emir. Lei, allora, va su tutte le furie con Tufan, in quanto l’uomo, evidentemente, non ha seguito le sue istruzioni ed ha incastrato il suo amato.

La settimana procede il mercoledì, quando Onder e Galip fanno di tutto pur di catturare le attenzioni di Leyla. Nel frattempo, Kemal vuole provare a dimostrare che l’aggressione a Leyla è stata ordita da Emir.

Nell’episodio di Endless Love del 27 giugno, Tufan prova a mettersi in contatto con Asu, che però ignora la chiamata. Kemal, convinto che Nihan stia mentendo, decide di seguirla mentre si trova con Emir. Intanto, Asu avverte ancora una volta Emir, che a sua volta rivolge nuove minacce nei confronti di Nihan, costringendola a recitare in modo convincente il ruolo della moglie perfetta.

Spoiler finale

La settimana dal 24 al 28 giugno di Endless Love termina il venerdì, Nihan sorprende Zeynep in camera di Emir. Quest’ultimo, per sviare i sospetti, finge che la ragazza sia entrata per recuperare la pistola di Kemal. In seguito, Emir costringe la protagonista a passare la notte con lui.

Endless Love 24 28 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.