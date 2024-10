La Promessa, le trame dal 24 al 30 giugno

Da lunedì 24 a domenica 30 giugno, su Canale 5, sono in onda nuove puntate de La Promessa. La soap spagnola è trasmessa tutti i giorni dalle 15:40 circa e prosegue fino alle 17:00. Il sabato e la domenica, invece, è visibile dalle 15:00 alle 17:15 circa.

La Promessa 24 30 giugno, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione de La Promessa sono Studio Canal e Bambù Producciones. Nata da un’idea di Josep Cister Rubio, la soap ha esordito in Spagna nel gennaio dello scorso anno. La serie, ambientata nel 1913, è diretta da Miguel Conde ed Eva Bermudez De La Vega. Le riprese si sono svolte in Spagna, a poca distanza da Madrid.

Nel corso de La Promessa del 24 giugno, Curro continua a fare pressioni su Ramona affinché gli racconti il suo passato. Tali tentativi, però, non portano al risultato sperato.

La Promessa 24 30 giugno, la trama

Durante La Promessa del 25 giugno, Jimena rischia di vedere Manuel e Jana insieme. Nonostante i due siano riusciti a non farsi scoprire, la protagonista si convince che quella con Manuel sia una storia troppo rischiosa ed impossibile. Il mercoledì, Fernando e Margarita annunciano alla tenuta di voler organizzare una festa di fidanzamento fra Antonio e Martina. Tuttavia, Cruz ed Alonso non sono stati consultati prima e, per tale motivo, vanno su tutte le furie.

La settimana dal 24 al 30 giugno de La Promessa va avanti giovedì 27 giugno. Petra parla con Cruz e le suggerisce di intervenire per impedire che Ramona possa spargere voci malevole in paese. Cruz, però, sceglie di non agire, limitandosi a tenerla sotto controllo.

Spoiler finale

Nell’episodio visibile il venerdì, Ramona fa una confessione a Jana, che però è scettica. Manuel, a sua volta, confida alla protagonista la sua preoccupazione per la gravidanza di Jimena. Il sabato, Abel trova un ritratto di Jana dipinto tempo prima da Manuel. L’uomo inizia, così, a sospettare che anche il suo amico sia innamorato della ragazza.

Infine, il 30 giugno, gli abitanti de La Promessa sono scossi per la notizia della morte di Fernando. Abel, poi, nota Jana e Manuel abbracciati, mentre Margarita accusa i marchesi di essere i responsabili della morte di Fernando.

La Promessa 24 30 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attorie e dei personaggi da loro interpretati durante La Promessa, in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.