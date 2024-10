My Home My Destiny, le trame dal 24 al 28 giugno

Nella settimana da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, su Canale 5, sono in onda nuove puntate di My Home My Destiny. La soap turca, giunta alla seconda stagione, è visibile dalle 14:45.

My Home My Destiny 24 28 giugno, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Durante la puntata di My Home My Destiny di lunedì 24 giugno, Mehdi piomba a sorpresa all’interno dell’ufficio di Zeynep e si sfoga. La loro relazione, infatti, ha subito un forte scossone dopo che l’uomo ha ricevuto la notizia che, presto, diventerà padre.

My Home My Destiny 24 28 giugno, la trama

In My Home My Destiny di martedì, Zeynep ha trovato rifugio da Sultan, sentendo l’esigenza di riflettere sul futuro del suo matrimonio stando distante dalla famiglia. Non appena lo vengono a sapere, le madri e poi Cemile decidono di raggiungerla.

Durante l’appuntamento in onda su Canale 5 mercoledì 26 giugno, fra Mehdi e Zeynep sembra essere tornato il sereno. Dopo le tensioni recenti, i due sembrano finalmente pronti a vivere nuovamente in famiglia. A complicare le cose, però, c’è Mujgan, che non sopporta l’idea che il fratello abbia deciso di rimanere con la moglie.

Spoiler finale

La settimana di My Home My Destiny va avanti il giovedì. In tale data, Mehdi scopre per puro caso che Burhan, suo acerrimo nemico, ha fatto ritorno in città. L’uomo va su tutte le furie ed è disposto da subito ad arrivare allo scontro. Zeynep, però, prova a farlo ragionare, evitando che la situazioni degeneri.

Infine, durante la puntata di venerdì 28 giugno, Mehdi e Zeynep continuano ad avere dei battibecchi e cercano un chiarimento definitivo. Faruk e Selin annunciano le nozze ed Emine lo scopre tramite la televisione.

My Home My Destiny 24 28 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5.