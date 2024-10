Europei 2024, dove vedere Italia-Croazia del 24 giugno: diretta su Rai 1 e Sky

Lunedì 24 giugno, il calendario degli Europei 2024 propone Italia-Croazia. Tale match, per i nostri portacolori, è l’ultimo della fase a gironi. L’incontro con protagonisti i ragazzi allenati da Luciano Spalletti è in onda in diretta sia in Rai che su Sky.

Europei 2024 Italia-Croazia, gli Azzurri a caccia della qualificazione

Italia-Croazia, valevole per gli Europei 2024, è probabilmente l’incontro più importante per la nostra compagine. Dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Spagna, infatti, gli Azzurri sono fermi a tre punti in classifica. Per festeggiare la matematica qualificazione al turno successivo, la nostra compagine deve riuscire almeno a pareggiare.

Decisamente più complesso è lo scenario che coinvolge la Croazia. Quest’ultima, infatti, è al momento terza nel girone, avendo conquistato nelle prime due partite solo un punto in classifica. Per questo, la Nazionale di Luka Modric ed Ivan Perisic deve necessariamente provare a battere l’Italia per accedere agli ottavi di finale.

Italia-Croazia Europei 2024, dove vedere l’incontro

Italia-Croazia degli Europei è visibile, in chiaro, su Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato si collega dalla Red Bull Arena di Lipsia alle 20:35 circa, subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1. Lo studio pre e post partita, in onda direttamente dall’interno dell’impianto, è condotto da Alessandro Antinelli ed ha come opinionisti Andrea Stramaccioni e Lele Adani.

La telecronaca della sfida della Nazionale, su Rai 1, è a cura di Alberto Rimedio ed Antonio Di Gennaro. L’inviata a bordo campo è Tiziana Alla. Le interviste ai protagonisti sono realizzate da Andrea Riscassi.

Su Sky, invece, Italia-Croazia degli Europei 2024 è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251. Sia il pre che il post partita sono condotti da Federica Masolin. In cabina di commento ci sono i confermati Fabio Caressa e Beppe Bergomi. A bordocampo presenziano Gianluca Di Marzio, Marco Nosotti, Giorgia Cenni e Peppe Di Stefano.

Le altre sfide

Oltre ad Italia-Croazia, il calendario degli Europei 2024 propone un altro match, che ha come protagonisti gli altri team del raggruppamento B, ovvero la Spagna già qualificata e l’Albania. L’appuntamento che oppone le due compagini ha il fischio di inizio previsto per le 21:00, disputandosi dunque in contemporanea con la partita dell’Italia. Nel nostro paese, l’incontro fra la Spagna e l’Albania è fruibile esclusivamente a pagamento, su Sky. Nella piattaforma satellitare, la partita, che interessa molto da vicino anche i giocatori di Spalletti, è nei palinsesti di Sky Sport 253. Qui, colui che ha il compito di commentare l’evento è Antonio Nucera.