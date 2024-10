Hercai Amore e vendetta, la puntata del 24 giugno: la trama e il cast

Lunedì 24 giugno, dalle 21:20 su Real Time, è in onda una nuova puntata di Hercai Amore e vendetta. La fiction, come di consueto, è trasmessa nel prime time, a partire dalle ore 21:20.

Hercai Amore e vendetta 24 giugno, regista e dove è girata

Hercai Amore e vendetta è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie, appartenente al genere drammatico, è originaria del 2019, anno nel quale ha esordito in patria, sull’emittente turca ATV.

La trama della soap è liberamente ispirata alle vicende narrate nell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre gli sceneggiatori sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Le riprese si sono svolte nei pressi di Mardin, in Turchia.

In Italia, a differenza di ciò che è avvenuto in Turchia, la soap è composta da quarantaquattro episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 60 minuti. Real Time ne propone due alla settimana, nel prime time di lunedì.

Hercai Amore e vendetta 24 giugno, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, continua a tenere banco la relazione fra Miran e Reyyan. Dopo le grandi tensioni delle ultime settimane, di recente la ragazza ha rischiato di morire ed è riuscita a salvarsi solo grazie all’intervento dell’uomo.

Inevitabilmente, tale fatto sembrava averli avvicinati. Nell’episodio odierno, Miran chiede a Reyyan un’altra possibilità. Lei, però, ancora scossa per quello che ha scoperto sul conto di suo padre, rifiuta. Ne nasce un nuovo confronto, che sfocia con il rapimento della giovane da parte del protagonista.

Spoiler finale

Durante la puntata odierna di Hercai Amore e vendetta, la sparizione di Reyyan alimenta l’odio già esistente fra le due famiglie. Azat, alla notizia della scomparsa del personaggio principale, decide di intervenire in prima persona, rapendo Gonul. In cambio della sua liberazione, chiede che Reyyan torni in libertà. In seguito, Azize fa un’offerta a Nasuh. Elif, infine, non riesce a sopportare tutto ciò che sta avvenendo in casa.

Hercai Amore e vendetta 24 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Hercai Amore e vendetta, la cui nuova puntata, in onda il 24 giugno, è visibile su Real Time dalle 20:20 circa.