House of the Dragon 2, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Lunedì 24 giugno, in prima serata su Sky Atlantic, è in onda la seconda puntata di House of the Dragon 2. L’appuntamento, nel nostro paese, è già stato trasmesso in versione sottotitolata la scorsa notte, in contemporanea con gli Stati Uniti. Alle 21:20 è visibile, per la prima volta, l’episodio doppiato in italiano.

House of the Dragon 2 seconda puntata, regista e dove è girata

House of the Dragon 2 è una produzione originale di GRRM, Bastard Sword ed 1:26 Pictures Inc. Ideata da George R.R. Martin e da Ryan Condal, la serie appartiene al genere drammatico ed è il prequel de Il Trono di Spade.

La trama della seconda stagione di House of the Dragon è basata, in parte, sull’omonimo romanzo Fuoco e Sangue, scritto dal già citato George R.R. Martin. La regia è curata da Alan Taylor, mentre la sceneggiatura è firmata da Ryan Condal.

Le riprese si sono svolte fra la Spagna e Portogallo. Il secondo capitolo è composto da un totale di otto episodi. Essi hanno una durata di circa 55/60 minuti ciascuno.

House of the Dragon 2 seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata di House of the Dragon, la faida fra Hightower e Targryen sembra arrivata ad un punto di non ritorno. Nonostante i tentativi di trovare una soluzione diplomatica portati avanti da Alicent e Rhaenyra, la guerra sembra oramai alle porte. L’assassinio del principe e primogenito Jaehaerys scatena il caos. Subito dopo i funerali, durante i quali presenziano molte persone, Re Aegon, furioso per ciò che è accaduto, decide di riunire velocemente il suo Consiglio. L’obiettivo di tale incontro è quello di riuscire ad individuare nel minore tempo possibile una vendetta nei confronti di Rhaenyra, considerata la mandante dell’omicidio.

Spoiler finale

Intanto, durante la seconda puntata di House of the Dragon, Rhaeynyra è furiosa per ciò che è accaduto. La donna, infatti, teme che la morte di Jaehaerys possa provocare un duro calo della sua popolarità. Così, è determinata a punire il vero mandante dell’assassinio, Daemon Targaryen, accusato dalla protagonista di tradimento.

House of the Dragon 2 seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento di House of the Dragons 2, in onda in lingua italiana lunedì 24 giugno, in prima serata su Sky Atlantic.