Tierra de mujeres dal 26 giugno su AppleTV: trama, cast e curiosità

Mercoledì 26 giugno, su AppleTV, esordisce Tierra de mujeres. La nuova serie tv è rilasciata dalla piattaforma satellitare a partire dalle ore 09:00 della mattina. Oltre che nel nostro paese, la produzione è rilasciata in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Tierra de mujeres, regista e dove è girata

Le società che hanno lavorato alla realizzazione di Tierra de mujeres sono Bambù Producciones ed Unbelievable Entertainment. La serie, creata in collaborazione dalla Spagna e dagli Stati Uniti, è ideata da Gema R. Neira, Paula Fernandez e Ramon Campos.

I tre firmano anche la sceneggiatura. La trama è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sandra Barneda. Coloro che hanno curato la regia sono Ken Biller e Carlos Sedes. Le riprese si sono svolte in varie località della Spagna.

Al centro della trama c’è Gala, interpretata dalla nota attrice Eva Longoria. Quest’ultima, in carriera, ha lavorato a varie produzioni di grande successo internazionale, fra cui spicca Desperate Housewives. La prima stagione di Tierra de mujeres è composta da otto episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno.

Tierra de mujeres, la trama

Al centro della trama, come detto, c’è Gala. Quest’ultima conduce una vita in apparenza normale: abita a New York, è benestante a livello economico ed ha una famiglia che ama. Tutto cambia quando il marito è coinvolto in alcuni affari illeciti. L’uomo, infatti, si caccia ben presto nei guai, sviluppando un ingente debito di svariati milioni di euro che non riesce a saldare. Quando il coniuge scompare nel nulla, i criminali perseguitano la protagonista, pretendendo da lei il denaro ancora dovuto. La donna, allora, non ha altra scelta se non quella di cambiare vita, lasciando gli Stati Uniti.

Spoiler finale

Gala, in Tierra de mujeres, intraprende un lungo viaggio insieme alla figlia adolescente Kate e all’anziana mamma Julia. Quest’ultima è originaria di un piccolo paese situato nel nord della Spagna. Per tale motivo, decidono di recarsi proprio qui, nella speranza di iniziare una nuova vita. Nonostante gli sforzi per mantenere il riserbo sulla loro identità, la verità è destinata ad emergere e tutti i protagonisti sono in pericolo.

Tierra de mujeres, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie, che nel nostro paese esordisce su AppleTV alle ore 09:00 di mercoledì 26 giugno.