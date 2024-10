Stasera in tv mercoledì 26 giugno 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 26 giugno 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto?

Stasera in tv mercoledì 26 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Georgia-Portogallo. Ultime partite del Gruppo F, entrambe in programma alle 21.00. In chiaro su Rai1, la sfida tra Georgia e Portogallo, che si gioca sul campo della Veltins-Arena di Gelsenkirchen, mentre al Volksparkstadion di Amburgo si affrontano Repubblica Ceca e Turchia, in onda in diretta esclusiva su Sky.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Mancano tre puntate, compresa quella di stasera, al termine di questa edizione del programma più visto di Rai3. Ma anche dopo che Federica Sciarelli avrà salutato il suo pubblico, la redazione continuerà a lavorare per raccogliere e approfondire le segnalazioni che arriveranno durante l’estate.

Su Rai5, alle 21.15, Art Night. Neri Marcorè presenta un racconto/inchiesta che ricostruisce il percorso artistico del Parmigianino (1503-1540), artista la cui fama nei secoli ha subìto fortune diverse. Tra le sue opere, la Madonna dal collo lungo (Galleria degli Uffizi di Firenze).

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Da questa settimana il programma di Giuseppe Brindisi si sposta al mercoledì prendendo il posti di “Fuori dal coro”, che tornerà a settembre. In scaletta, come sempre, la politica, con i rapporti tra i partiti di maggioranza dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno, le guerre, l’economia e la cronaca.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della miniserie Davos, con Dominique Devenport, Jeanette Hain, David Kross. Johanna (Dominique Devenport) e Ilse scoprono il significato della “Missione H”. L’infermiera deve quindi impedire che un misterioso dispositivo di codifica dell’esercito svizzero cada nelle mani sbagliate, ma la sorella si insospettisce quando trova armi e denaro nella sua stanza.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Gran Varietà. Il ciclo “Italia 1 on stage” prosegue stasera con lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi registrato due anni fa sul palco del Teatro Angelo Masini di Faenza. Sul palco il comico romagnolo propone monologhi inediti, esilaranti cavalli di battaglia, nati in 25 anni di attività, e duetti con i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La via delle Indie. Nella quarta tappa le coppie percorrono 504 km da Mysore a Kumarakam, alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala. I viaggiatori sono guidati da Costantino della Gherardesca.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Spose in affari. Secondo appuntamento con il reality condotto da Enzo Miccio e Lodovica Comello. Anche oggi tre spose cercano di vendere all’asta il loro abito da sposa ad un gruppo di dieci concorrenti che si sfidano per conquistare il vestito vintage dei loro sogni.

I film di questa sera mercoledì 26 giugno 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1974, di Liliana Cavani, Il portiere di notte, con Charlotte Rampling. 1957. Lucia, sopravvissuta ai lager nazisti, incontra, per puro caso, Maximilian, l’ufficiale delle SS che, dodici anni prima, era il suo aguzzino: tra i due riemerge un legame perverso.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1997, di Mimi Leder, The Peacemaker, con George Clooney. Un gruppo di mercenari riesce a rubare un ordigno nucleare. Per sventare un attacco, si mobilitano il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe e la fisica Julia Kelly. La loro missione sembra disperata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Christopher Nolan, Inception, con Leonardo DiCaprio. Cobb, abile nel rubare segreti dal profondo del subconscio umano mentre si sogna, deve impiantare un’idea nella mente di un miliardario. Ma un oscuro nemico è in agguato.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1968, di Giuseppe Colizzi, I quattro dell’Ave Maria, con Terence Hill, Eli Wallach. Un bandito truffa due pistoleri che si mettono subito sulle sue tracce. Viene acciuffato, ma poi tutti assieme decidono di mettere da parte i rancori per dedicarsi a un nuovo affare.

Stasera in tv mercoledì 26 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2012, di Marc Forster, World War Z, con Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz. Un’epidemia sta rendendo gli uomini simili a zombie. Gerry Lane, ex funzionario delle Nazioni Unite, torna in servizio per salvare la sua famiglia e isolare il terribile virus.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Sophie Hyde, Il piacere è tutto mio, con Emma Thompson. Nancy, insegnante in pensione rimasta vedova, decide d’incontrare un gigolò. Mettersi a “nudo” non è facile, ma tra i due nasce un rapporto di fiducia che l’aiuterà a riscoprire sé stessa.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2002, di Christopher Nolan, Insomnia, con Al Pacino, Robin Williams. L’agente Will Dormer si reca in Alaska per indagare sulla morte di una ragazza. Quando per errore uccide un collega, si ritroverà ricattato proprio dal killer che sta braccando.