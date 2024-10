Criminal Minds Evolution, episodi Memento Mori e Vicolo cieco: trama e cast

Domenica 30 giugno, su Rai 4, sono in onda gli episodi Memento Mori e Vicolo cieco di Criminal Minds Evolution. Quella odierna è l’ultima puntata della sedicesima stagione della serie.

Criminal Minds Evolution Memento Mori, regista e dove è girata

Criminal Minds Evolution è la sedicesima stagione della celebre serie tv che segue le vicende della BAU, squadra speciale di psicocriminologi dell’FBI. Prodotta da The Mark Gordon Company, è andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti a partire dal 24 novembre del 2022. I registi che hanno lavorato al titolo sono Nelson McCormick, Joe Mantegna, Adam Rodriguez e Sharat Raju. Gli sceneggiatori, invece, sono Jayne Archer, Christopher Barbour, Matthew Lau, Breen Frazier ed Erica Messer. Le riprese si sono svolte in varie città degli USA.

Criminal Minds Evolution Memento Mori, la trama

Nel corso di Memento Mori di Criminal Minds Evolution, il protagonista Rossi è a Seattle. Qui, suona alla porta di Voit ed incontra la moglie Sydney. Alla donna si presenta come un agente speciale dell’FBI e le chiede se può farle qualche domanda sul marito. Rossi, infatti, vuole ottenere delle prove che possano inchiodare Voit.

Intanto, emerge un importante fatto avvenuto nel passato. Nel gennaio del 2022 si sta svolgendo il funerale di Krystall e Rossi, rifiutandosi di vedere la bara interrata, lascia la cerimonia quando è ancora in corso. Rientra nel proprio ufficio a Quantico, dove ha modo di riflettere sull’amata moglie oramai defunta. È in questo contesto che ha un importante dialogo con Prentiss.

Vicolo cieco, la trama

Al termine di Memento Mori, è prevista la messa in onda dell’episodio Vicolo cieco. La vita di Rossi è in serio pericolo. Il protagonista ha la certezza che Voit, da tempo ricercato, è effettivamente Sicarius. Il criminale, consapevole che le forze dell’ordine sono oramai sulle sue tracce, ha un duro scontro fisico con Rossi e lo prende in ostaggio. L’agente, chiuso all’interno di un container, ha la possibilità di riflettere ancora sugli ultimi istanti di felicità passati insieme alla moglie.

Criminal Minds Evolution Memento Mori, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Criminal Minds Evolution, la cui sedicesima stagione termina con gli appuntamenti di oggi, domenica 3o giugno, in onda su Rai 4 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.