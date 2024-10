Segreti di famiglia, la puntata del 30 giugno: la trama e il cast

Domenica 30 giugno, su Canale 5, è in onda una nuova puntata di Segreti di famiglia. La fiction turca, come al solito, è visibile dalle 21:20.

Segreti di famiglia 30 giugno, regista e dove è girata

Segreti di famiglia, fiction appartenente ai generi drammatico e poliziesco, è una produzione originale della società Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019.

La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e BesteSultan Kasapogullari. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. Le riprese si sono svolte in Turchia.

La soap turca continua a faticare negli ascolti. La puntata dello scorso 23 giugno, anche a causa del grande interesse generato dal match fra la Germania e la Svizzera degli Europei 2024, ha convinto solo 1,8 milioni di telespettatori, con una share del 12,9%.

Segreti di famiglia 30 giugno, la trama

Nel corso di Segreti di famiglia di domenica 30 giugno, è giunto il momento in cui si svolge l’udienza che deciderà se Cinar verrà trasferito in carcere in attesa dell’inizio del processo. La polizia prosegue con l’inchiesta, optando per perquisire la casa degli Erguvan.

Intanto, Ceylin si reca da Ozan, seguita da Ilgaz. Insieme, decidono di fare una serie di domande alla coppia. Al termine dell’incontro, Ceylin compie un gesto che provoca grande contrarietà in Ilgaz: ruba una coppia di spazzolini dalla casa per individuare il dna.

Spoiler finale

Durante l’episodio odierno di Segreti di famiglia, Ceylin convince Eren ad analizzare in via ufficiosa il DNA ritrovato all’interno degli spazzolini prelevati a casa di Ozan. La speranza è che tale esame possa finalmente dare una risposta in merito al coinvolgimento del professore di Inci e di sua moglie Nurcihan.

Infine, la madre di Ceylin non regge di fronte alla realtà. Oramai ha preso la consapevolezza che Inci è effettivamente morta e ciò le provoca grande dolore. Nella stessa situazione c’è anche Ceylin, la cui condizione peggiora con il confronto con i suoi famigliari.

Segreti di famiglia 30 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Segreti di famiglia, nuova fiction in onda su Canale 5 e in streaming e on demand tramite il sito Mediaset Infinity.