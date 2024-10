Davos ultima puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

Mercoledì 3 luglio, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata di Davos. La fiction termina in prima serata, dalle 21:20 circa.

Davos ultima puntata, regista e dove è girata

Davos è una produzione originale di ARD Degeto, Contrast Film, Amalia Film, SRF e Letterbox Filmproduktion. Essa è la co-produzione italiana e svizzera con il budget più alto di sempre, pari a circa 18 milioni di euro.

I registi sono Anca Miruna Lazarescu, Jan Eric Mack e Christian Theede. Gli sceneggiatori che hanno firmato la trama sono Adrian Illien, Michael Sauter, Thomas Hess e Julia Penner.

Ideata da Thomas Hess, Adrian Illien e Micheal Sauter, appartiene ai generi drammatico e storico. Le riprese si sono svolte in Svizzera, dove ha esordito nel dicembre del 2023 sull’emittente locale Play Suisse.

Davos, la cui ultima puntata è in onda oggi, mercoledì 3 luglio, ha ottenuto in Italia degli ascolti bassi. La scorsa settimana, la fiction ha intrattenuto solamente 1,2 milioni di persone, per una share del 7,1%.

Davos ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Davos, i protagonisti devono fare i conti con le conseguenze dell’attentato verificatosi nel finale dello scorso appuntamento. Il generale Taylor, infatti, è stata ucciso. Il dottor Mangold ottiene da Van de Velden l’ordine di indagare sulla vicenda. A tal proposito, interroga Thanner Grossrat, con l’obiettivo di riuscire ad individuare i responsabili del tradimento.

In seguito, durante l’ultima puntata della serie, il confronto con Thanner non va come previsto. Ne scaturisce una colluttazione, nella quale Grossrat rimane ferito. Mangold, anche grazie a quello che è accaduto, capisce che la spia è Johanna.

Spoiler finale

Durante il finale di stagione di Davos, il console Zu Esteburg incarica Johanna e Parvus di liberare dal carcere Kohlmann. Quest’ultimo, infatti, conosce personalmente Lenin e potrebbe garantirgli un incontro. Infine, proprio la figura di Lenin attira l’interesse di tutti, soprattutto dei tedeschi. L’Imperatore, in particolare, pensa che finanziando la rivoluzione russa possa liberarsi del fronte orientale e concentrare il suo esercito sul versante occidentale e contro i militari degli Stati Uniti, che ora entrano ufficialmente in guerra.

Davos ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Davos, trasmessa in prima serata su Canale 5 e in streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.