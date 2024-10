La Rosa della Vendetta puntata 5 luglio: trama, cast e curiosità

Venerdì 5 luglio, su Canale 5, sono in onda due nuovi appuntamenti de La Rosa della Vendetta. La soap turca, trasmessa in prima visione nel nostro paese, è visibile dalle 21:20.

La Rosa della Vendetta 5 luglio, regista e dove è girata

La Rosa della Vendetta è una produzione originale della società MF Yapim. La sceneggiatura della trama è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi delle città Istanbul e Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

Quella odierna è la quinta puntata della serie, che ha debuttato nel nostro paese lo scorso 7 giugno. Nonostante sia andata quasi sempre in onda in contemporanea con le partite degli Europei, la produzione ha ottenuto ascolti discreti. Per il momento, infatti, gli appuntamenti hanno una media di circa 2,1 milioni di telespettatori, per una share che in più di una occasione ha superato il 15%.

La Rosa della Vendetta 5 luglio, la trama

Nel corso de La Rosa della Vendetta di oggi, venerdì 5 luglio, Mert ha un confronto molto importante con Deva. L’uomo, in particolare, chiede di essere perdonato per il tradimento con Gulendam e per essere fuggito insieme a lei. Deva, però, è inamovibile ed ammette di non voler avere più nulla a che fare con lui. Decide, così, di recarsi immediatamente da Gulcemal, per raccontare tutto quello che è successo. Una volta da lui, nota un fatto che la turba profondamente, al punto da convincerla ad escogitare un piano per fuggire.

Spoiler finale

Ne La Rosa della Vendetta di oggi, Deva riesce a persuadere Gulcemal. In tale modo, ha la possibilità di visitare il padre malato in ospedale. Lui, in cambio, pretende che la protagonista lo accompagni alla festa per celebrare il fidanzamento della figlia del sindaco della città. Tale evento è molto partecipato e, fra gli invitati, c’è anche Zafer. Quest’ultima vieta al figlio di divulgare il loro legame di parentela.

La Rosa della Vendetta 5 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta, fiction turca la cui nuova puntata è in onda venerdì 5 luglio, dalle 21:20 su Canale 5 e visibile in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.