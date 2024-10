La Rosa della Vendetta, puntata 28 giugno: trama, cast e curiosità

Venerdì 28 giugno, su Canale 5, è in onda un nuovo appuntamento de La Rosa della Vendetta. La soap turca è proposta dalle 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Paperissima Sprint.

La Rosa della Vendetta 28 giugno, regista e dove è girata

La puntata odierna de La Rosa della Vendetta è una produzione originale di MF Yapim. La sceneggiatura della trama è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi che firmano la serie, invece, sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi di Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

Quello odierno è il quarto appuntamento della soap. Nonostante la controprogrammazione delle partite degli Europei, la produzione sta ottenendo degli ascolti discreti. La scorsa puntata, andata in onda in contemporanea con l’atteso confronto fra l’Olanda e la Francia, ha convinto più di 2 milioni di telespettatori, con una share del 12,6%.

La Rosa della Vendetta 28 giugno, la trama

Nel corso de La Rosa della Vendetta di oggi, venerdì 28 giugno, Mert, oramai certo di non aver altre possibilità, decide di confessare a Gulendam che non la ama e che non proverà mai niente per lei. Nonostante l’evidente turbamento, la donna si propone comunque di aiutarlo ad organizzare la fuga. Gulcemal, intanto, riesce a far avverare il desiderio di Deva, che dunque ha la possibilità di rivedere il padre all’interno di un ospedale.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento de La Rosa della Vendetta, Armagan è determinato a comprendere la natura del rapporto in corso fra Zafer e Gulcemal. Opta, così, per analizzare i vecchi ricordi. Compiendo tale attività, trova alcune misteriose foto, che ritraggono sua mamma in compagnia di due bambini a lui completamente sconosciuti.

Infine, Ipek, nel bel mezzo di una cena d’affari, si reca a casa di Gulcemal e chiede alla sorella di abbandonare immediatamente la casa del protagonista. Deva, tuttavia, stupisce tutti, dichiarando di essere rimasta a casa dell’uomo di sua spontanea volontà.

La Rosa della Vendetta 28 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta, fiction turca che procede nel nostro paese venerdì 28 giugno, con un nuovo appuntamento visibile in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.