Il Dottor Alì puntata Un nuovo importante traguardo? su Real Time: trama, cast e curiosità

Sabato 6 luglio, su Real Time, rete visibile al canale 31 del digitale terrestre, prosegue la seconda stagione de Il Dottor Alì con la puntata dal titolo Un nuovo importante traguardo?. L’appuntamento, come di consueto, è in onda in prima serata, dalle ore 21:20.

Il Dottor Alì Un nuovo importante traguardo?, regista e dove è girata

Un nuovo importante traguardo?, così come tutti gli altri episodi, è una produzione originale di MF Yapim. In patria è andata in onda sull’emittente FOX e ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La sceneggiatura, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Il protagonista è il medico Alì Vefa, affetto da autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul, capitale della Turchia.

La serie è la rivisitazione turca della celebre Good Doctor, marchio nato in Corea del Sud ma che è diventato famoso in tutto il mondo soprattutto grazie alla versione statunitense, intitolata The Good Doctor.

Il Dottor Alì Un nuovo importante traguardo?, la trama

Nel corso dell’appuntamento dal titolo Un nuovo importante traguardo? de Il Dottor Alì, l’ospedale è in fermento. Tutti i protagonisti, infatti, sono in trepidante attesa perché sta per essere realizzato un intervento chirurgico tanto delicato quanto raro.

Si tratta di un trapianto di viso, la cui buona riuscita potrebbe essere fondamentale proprio per il futuro della struttura sanitaria, che continua a versare in condizioni economiche precarie.

Spoiler finale

Intanto, nella puntata intitolata Un nuovo importante traguardo?, Alì si sente sotto pressione. Tanju, la scorsa settimana, ha comunicato a Ferman la necessità di licenziare alcuni degli assistenti che lavorano nella struttura sanitaria. Al nuovo primario di chirurgia spetta il compito di individuare le persone sacrificabili e il protagonista teme di finire in tale lista.

Intanto, nella struttura provengono altri degenti. Un ex allenatore di un noto sportivo della città, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. In apparenza, l’uomo è rimasto pressoché illeso. I medici dell’ospedale, tuttavia, scelgono di svolgere comunque degli accertamenti medici, che evidenziano una realtà decisamente differente.

Il Dottor Alì Un nuovo importante traguardo?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e fruibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Discovery+.