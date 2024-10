Il Dottor Alì puntata Crisi economica: trama, cast e curiosità

Sabato 29 giugno, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento de Il Dottor Alì intitolato Crisi economica. La serie turca è trasmessa in prima serata, dalle 21:20 circa.

Il Dottor Alì Crisi economica, regista e dove è girata

Crisi economica, così come tutti gli altri episodi, è una produzione originale di MF Yapim. La serie è la rivisitazione turca della celebre Good Doctor, marchio nato in Corea del Sud ma che è diventato famoso in tutto il mondo soprattutto grazie alla versione statunitense, intitolata The Good Doctor.

Il Dottor Alì, che in patria è andata in onda sull’emittente FOX, ha come registi Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La sceneggiatura, invece, è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut. Il protagonista è il medico Alì Vefa, affetto da autismo. Le riprese si sono svolte ad Istanbul, capitale della Turchia.

Il Dottor Alì Crisi economica, la trama

Nel corso dell’appuntamento Crisi economica de Il Dottor Alì, in ospedale è tempo di novità. Il dottor Ferman, nonostante non abbia ricevuto il premio nella scorsa puntata, è riuscito finalmente a diventare il primario del reparto. A motivare tale scelta è Tanju, che si congratula con il medico per come si è comportato durante il viaggio in aereo. Inoltre, Ferda ha deciso di lasciare definitivamente la Turchia per tornare negli Stati Uniti.

Mentre torna il sereno nel rapporto tra Ferman e Belize, il nuovo primario è costretto, da subito, a prendere delle decisioni complicate. Il dottore è messo al corrente della difficile situazione economica in cui versa l’ospedale. La crisi finanziaria che ha colpito la struttura è talmente grave da costringerlo a licenziare tre dei suoi assistenti.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’episodio dal titolo Crisi economica de Il Dottor Alì, per il protagonista è tempo di assumersi le proprie responsabilità. Per la prima volta in assoluto, il ragazzo deve gestire in totale autonomia un intervento chirurgico. Se l’operazione andrà per il verso giusto, il protagonista sarà confermato nel ruolo di assistente. Qualora qualcosa non dovesse andare bene, però, Alì diventerebbe uno degli assistenti a rischio licenziamento.

Il Dottor Alì Crisi economica, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata odierna de Il Dottor Alì, in onda dalle 21:20 su Real Time e in streaming su Discovery+.