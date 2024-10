Che Todd ci aiuti puntata Crisi d’identità su Rai 2: trama, cast e curiosità

Domenica 7 luglio, su Rai 2, è in onda la puntata intitolata Crisi d’identità di Che Todd ci aiuti. La serie è visibile, in prima visione assoluta, dalle ore 19:4o circa e prende il via subito dopo la fine di Sognando Parigi 2024.

Che Todd ci aiuti Crisi d’identità, regista e dove è girata

Crisi d’identità di Che Todd ci aiuti sono una produzione originale degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2022 sul canale CBS con il titolo So help me Todd. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore di Che Todd ci aiuti è Scott Prendergast. Alcuni dei registi coinvolti nella seconda stagione sono Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast. Le riprese si sono svolte in Canada.

Il secondo capitolo di Che Todd ci aiuti, in onda nel preserale domenicale di Rai 2, sta faticando negli ascolti. I due appuntamenti trasmessi sette giorni fa, infatti, hanno convinto rispettivamente 156 e 246 mila telespettatori, per una share dell’1,4 e dell’1,9%.

Che Todd ci aiuti Crisi d’identità, la trama

Nel corso di Crisi d’identità di Che Todd ci aiuti, Margaret è impegnata in un caso decisamente complesso. La protagonista, infatti, assiste legalmente una giovane studentessa. Quest’ultima ha pubblicamente accusato uno dei suoi professori di averla molestata. L’uomo, negando ogni coinvolgimento, ha scelto di querelarla, accusandola del reato di diffamazione. La vicenda potrebbe essere risolta con l’intervento di una testimone. Tuttavia, il personaggio principale ha difficoltà a trovare persone disposte a mettersi contro un docente universitario molto stimato da tutti.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno della serie, Todd continua a lavorare in proprio. In particolare, è determinato ad affinare le proprie capacità investigative, motivo per il quale evita ogni possibile fonte di distrazione. Lawrence lo contatta, coinvolgendolo in una missione top secret. Il protagonista, infatti, è chiamato a scoprire un aspetto decisamente privato di un giudice.

Che Todd ci aiuti Crisi d’identità, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Che Todd ci aiuti, la cui nuova puntata è in onda nella giornata odierna, dalle 19:00 su Rai 2 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.