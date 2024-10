Che Todd ci aiuti episodi Lupo solitario e La giusta intonazione: trama e cast

Domenica 30 giugno, su Rai 2, sono in onda gli episodi Lupo solitario e La giusta intonazione di Che Todd ci aiuti. La serie è trasmessa dalle 19:00 alle 20:30 circa, quando la linea passa alla redazione del TG2.

Che Todd ci aiuti Lupo solitario, regista e dove è girata

Lupo solitario e La giusta intonazione di Che Todd ci aiuti sono una produzione originale degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2022 sul canale CBS con il titolo So help me Todd. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore di Che Todd ci aiuti è Scott Prendergast. Tra i registi degli episodi spiccano i nomi di Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast. Le riprese si sono svolte in Canada.

Che Todd ci aiuti Lupo solitario, la trama

Nel corso di Lupo solitario, Merrit dà a Margaret l’incarico di lavorare per risolvere i problemi finanziari dello studio. A tal proposito, la donna fa tutto ciò che può pur di riuscire ad accaparrarsi come nuove clienti le sorelle Lee. Queste ultime sono le facoltose proprietarie di una serie di fondazioni benefiche.

Todd, invece, è in ospedale per riprendersi da un’appendicectomia. Durante la degenza nella struttura, ascolta una conversazione che lo allarma: è convinto che ci sia un complotto per uccidere qualcuno.

La giusta intonazione

Al termine dell’appuntamento Lupo solitario, la serata con Che Todd ci aiuti del 30 giugno procede con l’appuntamento dal titolo La giusta intonazione. In esso, Margaret deve assistere legalmente Jacqueline, la madre di Lyle. La donna è una star dell’Opera, che si ritrova in guai giudiziari in seguito ad una performance teatrale.

Nel corso di una esibizione, infatti, ha pugnalato, a suo dire in maniera accidentale, un’artista che avrebbe dovuto lavorare come sua sostituta. Oltre che sul fronte giudiziario, Jacqueline ha bisogno di aiuto anche sul piano personale. La star ha un bruttissimo rapporto con il figlio. Fatto, questo, che rischia di complicare il lavoro da legale di Margaret.

Che Todd ci aiuti Lupo solitario, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante gli episodi odierni di Che Todd ci aiuti, in onda dalle 19:00 su Rai 2 e in diretta streaming e on demand tramite il sito di Rai Play.