Superman & Lois, dal 7 luglio su Italia 1 la terza stagione: trama, cast e curiosità

Domenica 7 luglio, su Italia 1, è in onda l’appuntamento intitolato Più vicini di Superman & Lois. Quella odierna è la prima puntata della terza stagione della serie, visibile alle 17:10 circa.

Superman & Lois Più vicini, regista e dove è girata

Superman & Lois è una serie tv originale degli Stati Uniti ed è prodotta dalle società Warner Bros. Discovery e da Berlanti Productions. Creata da Greg Berlanti e Todd Helbing, è ispirata ai fumetti scritti da Jerry Siegel e da Joe Shuster.

La trama, firmata dagli sceneggiatori Brent Fletcher, Todd Helbing, Katie Aldrin, Juliana James e Jai Jamison, è basata sui personaggi di Superman e di Lois Lane. Coloro che hanno curato la regia del terzo capitolo sono Tom Cavanagh, Gregory Smith ed Elizabeth Henstridge. Le riprese si sono svolte in varie località degli Stati Uniti.

La terza stagione di Superman & Lois, al via il 7 luglio con la puntata intitolata Più vicini, è composta da tredici episodi inediti. Essi hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno.

Superman & Lois Più vicini, la trama

Nel corso di Più vicini di Superman & Lois, Clark e Lois lavorano alla Smalville Gazette. Finalmente, possono godersi la loro vita insieme, nella serenità offerta dalla piccola città. La felicità dei Kent, tuttavia, rende evidente quanto possa essere isolante e penalizzante il segreto. La situazione, però, è destinata a cambiare repentinamente. Nell’appuntamento odierno della serie, Lois fa due scoperte che la turbano e che, potenzialmente, potrebbero essere in grado di cambiare per sempre la sua vita.

Spoiler finale

Nell’episodio che dà il via alla terza stagione di Superman & Lois, si svolge la festa per celebrare il sedicesimo compleanno dei gemelli. Nel party, Sarah Cortez decide di comunicare a Jordan di volersi prendersi un po’ di tempo per sé. Infine, vi sono dei problemi per Clark. Il protagonista, infatti, parte per affrontare una missione pericolosa. Come se non bastasse, tutto è reso ancora più complesso dall’interferenza di un misterioso uomo incappucciato.

Superman & Lois Più vicini, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il primo appuntamento della terza stagione di Superman & Lois, in onda il 7 luglio dalle ore 17:10 circa su Italia 1 e in streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.