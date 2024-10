Hudson & Rex puntata L’ora del cane su Rai 3: trama, cast e curiosità

Domenica 7 luglio, su Rai 3, la sesta stagione di Hudson & Rex procede con la puntata intitolata L’ora del cane. L’episodio, proposto in prima visione in Italia, è trasmesso a partire dalle ore 16:15 circa.

Hudson & Rex L’ora del cane, regista e dove è girata

L’ora del cane, così come tutti gli altri appuntamenti di Hudson & Rex, è una produzione originale di Beta Film, Shaftesbury Films e Pope Productions. La serie appartiene al genere poliziesco ed è ambientata in Canada, dove è andata in onda per la prima volta sull’emittente City TV. Anche le riprese si sono svolte nello Stato nord americano.

La sesta stagione è composta da sedici episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora. Rai 3, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne trasmette una alla settimana, nel pomeriggio della domenica.

Numerosi i registi presenti dietro la macchina da presa di Hudson & Rex 6. Fra gli altri, sono coinvolti TJ Scott, John Vatcher, Eleanore Lindo, Elsbeth McCall, Jennifer Liao, Deanne Foley, Harvey Crossland e Jerry Ciccoritti. Gli sceneggiatori, invece, sono Joseph Milando, John Callaghan, Keavy Lynch, Rose Napoli, Mary Pedersen, Taf Diallo, Jennifer Kassabian ed Adam Barken.

Hudson & Rex L’ora del cane, la trama

Nel corso dell’episodio in onda oggi, domenica 7 luglio, della sesta stagione di Hudson & Rex, Charlie è costretto a recarsi nei pressi degli uffici della sua compagnia assicurativa. Il protagonista, infatti, deve consegnare di persona degli importanti documenti. Mentre si trova all’interno dell’edificio, una persona armata fa irruzione negli uffici e chiude Rex all’interno di una stanza. In seguito, rende isolato il negozio: blocca tutte le uscite, stacca le linee telefoniche e mette in funzione un dispositivo in grado di disturbare i segnali dei cellulari.

Spoiler finale

Come se non bastasse, l’aggressore si mette alla ricerca dei dipendenti della compagnia assicurativa, minacciando di compiere una strage. La polizia interviene subito, mettendo in sicurezza il quartiere ed indagando per scoprire l’identità del criminale. Intanto, dall’interno, Charlie, con l’aiuto di Rex, deve provare ad evitare il peggio, salvando la vita degli ostaggi.

Hudson & Rex L’ora del cane, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante il nuovo appuntamento della sesta stagione di Hudson & Rex, in onda alle ore 16:15 circa di domenica 7 luglio su Rai 3 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione gratuita Rai Play.