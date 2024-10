Another Self serie tv Netflix – trama, cast, finale

Netflix propone la serie tv dal titolo Another Self. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Turchia. L’anno di realizzazione è il 2023 e la seconda stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 40 minuti circa.

Another Self film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Nuran Evren Sit. Protagonisti principali sono Ada e Leyla interpretate rispettivamente da Tuba Büyüküstün e Seda Bakan. Nel cast anche Boncuk Yilmaz nel ruolo di Sevgi.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare a Istanbul e zone limitrofe nel territorio del Bosforo.

La produzione è della OGM Pictures in collaborazione con Netflix e MechaSFX.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Zeytin Agaci.

Another Self – trama della serie tv in onda su Netflix

Another Self è una serie turca, un dramma sentimentale che si pone come una sorta di prodotto televisivo finalizzato alla riscoperta dell’amicizia. Protagoniste della vicenda raccontata sono tre donne che cambieranno, nel corso degli episodi, la loro vita e il loro destino.

Ada è un medico di successo, Sevgi è una avvocata molto nota ed ambiziosa. Leyla infine è tutta concentrata sulla propria famiglia che la assorbe completamente. Ma lei è felice in questo modo.

Le tre ragazze si sono conosciute quando frequentavano l’università. Da quel momento in poi non si sono più lasciate e la loro amicizia è diventata sempre più intensa. Hanno potuto contare l’una sull’altra riuscendo anche a superare i momenti peggiori della loro vita.

Purtroppo a Sevgi viene diagnosticata una malattia di difficile risoluzione che richiederebbe il suo ricovero in ospedale. Lei però rifiuta questa proposta e convince Ada e Leila ad accompagnarla in un lungo viaggio nella località costiera di Ayvalik alla ricerca di un misterioso uomo di nome Zaman.

Ada e Leyla, pur di veder guarita Sevgi, accettano di accompagnarla. Sono però inconsapevoli di quanto questo viaggio cambierà completamente le loro vite e i loro destini.

Another self: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Another self e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori