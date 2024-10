Sausage Party Cibopolis serie tv Prime Video – trama, cast, finale

Prime Video propone la serie tv dal titolo Sausage Party Cibopolis. Si tratta di un prodotto di genere animazione con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2024 e la prima stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 46 minuti circa.

Sausage Party Cibopolis film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Conrad Vernon. Protagonisti principali sono Frank e Brenda interpretati rispettivamente da Seth Rogen e Kristen Wiig. Nel cast anche Edward Norton nel ruolo di Sammy.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Los Angeles e zone limitrofe nel territorio della California.

La produzione è della Amazon Studios in collaborazione con Annapurna Animation e Point Grey Pictures.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo Sausage Party: Foodtopia.

Sausage Party Cibopolis – trama della serie tv in onda su Prime Video

Dopo Sausage Party del 2016, la maggior parte degli esseri umani è morta e il cibo è diventato la specie dominante. Senza alcun indizio su come governare un nuovo mondo e sostenere un’utopia fabbricata, il sistema inizia a crollare.

Con il fallimento incombente e i prodotti deperibili che rischiano di superare la data di scadenza, Frank (Seth Rogen), Brenda (Kristen Wiig) e Barry (Michael Cera) arruolano uno degli ultimi umani rimasti per guidarli verso la democrazia.

Tutto procede secondo i piani, finché un arancione di nome Julius non rimodella la società a sua immagine e somiglianza. Con poca scelta se non quella di reagire, si scatena la più grande lotta per il cibo nella storia dell’umanità alimentare.

Sausage Party Cibopolis: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Sausage Party Cibopolis e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori