Noos L’avventura della conoscenza 2024, terza puntata: focus su Pompei, fra gli ospiti Carlo Lucarelli

Giovedì 11 luglio, su Rai 1, è in onda la terza puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024. Il programma è condotto da Alberto Angela e parte alle 21:20.

Noos L’avventura della conoscenza 2024 terza puntata, focus su Pompei

Durante la terza puntata di Noos L’avventura della conoscenza è proposto un focus su Pompei. Il padrone di casa va alla scoperta di un cantiere edile risalente ad oltre duemila anni fa. Tale luogo è rimasto sepolto sotto la cenere dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Di recente, è stato riportato alla luce durante gli scavi del Parco Archeologico della Regio IX. Di Pompei e della vita dei suoi antichi abitanti si parla in studio in compagnia di Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico.

Le telecamere di Noos L’avventura della conoscenza si spostano sul Brennero. Qui, da qualche tempo, sono in corso i lavori per la costruzione della galleria ferroviaria più lunga del mondo. Il format spiega in modo dettagliato il progetto, svelando le varie curiosità.

L’allenamento dei campioni olimpici e il vaccino anticancro

Nel corso della terza puntata di Noos è analizzato il progresso scientifico relativo alla sviluppo di un vaccino anticancro. I ricercatori sono a lavoro sfruttando la stessa tecnologia dei vaccini a mRna. Una tecnica, questa, già usata contro il Covid. Sono illustrati i tipi di tumori per i quali è in corso la sperimentazione.

Infine, ci si sposta lì dove si allenano i più promettenti campioni olimpici italiani, come Marcell Jacobs, Simona Quadarella e Gianmarco Tamberi. Per tutti loro, oramai, è fondamentale la tecnologia.

Noos L’avventura della conoscenza 2024 terza puntata, gli ospiti

Tanti gli ospiti presenti nella terza puntata di Noos L’avventura della conoscenza 2024. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconta la storia di un sanguinoso mistero ad alta quota risolto dalla scienza. Dario Fabbri, esperto di scenari internazionali, propone un focus sulla Turchia, Stato fondamentale per gli equilibri fra oriente ed occidente. Telmo Pievani, filosofo della biologia, illustra il ruolo delle migrazioni nell’evoluzione umana.

Nella terza puntata di Noos, l’astronauta Samatha Cristoforetti spiega in che modo sarà organizzata la futura base spaziale sulla Luna. La nutrizionista Elisabetta Bernardi analizza rischi e benefici del latte e dei formaggi. Lo psicologo Massimo Polidoro suggerisce come difendersi dalle fake news e dalle manipolazioni delle emozioni. Infine, Emmanuele Jannini parla di come prevenire le malattie sessualmente trasmissibili.

Torna, come di consueto, la nota attrice Paola Cortellesi. A lei è affidato l’incarico di doppiare il personaggio di animazione che racconta la storia delle lettere dell’alfabeto.