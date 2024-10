My Home My Destiny, le trame del 13 e 14 luglio: trama, cast e curiosità

Sabato 13 e domenica 14 luglio, su Canale 5, sono in onda due nuove puntate di My Home My Destiny. La rete ammiraglia del Biscione propone la soap turca a partire dalle ore 14:30 circa.

My Home My Destiny 13 14 luglio, regista e dove è girata

La seconda stagione di My Home My Destiny è una produzione originale di OGM Pictures. Come già detto, la serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

My Home My Destiny 13 14 luglio, la trama

Nel corso di My Home My Destiny di sabato 13 luglio, Baris decide di accettare l’offerta ricevuta da Nermin. Nuh e Cemile, invece, continuano ad uscire e a frequentarsi clandestinamente, senza dire nulla a nessuno. Una svolta, a tal proposito, arriva nel momento in cui lui chiede a lei di convolare a nozze.

Nel frattempo, la protagonista Zeynep si reca nella nuova casa, convinta di dover firmare il tanto agognato contratto d’affitto. Per un momento così tanto importante, la donna sceglie di farsi accompagnare da Sultan e Sakine.

Una volta arrivata in quella che dovrebbe essere la sua nuova abitazione, però, il personaggio principale ha un’amara sorpresa. In My Home My Destiny, il proprietario si dichiara assolutamente non disponibile ad ospitare nel suo condominio una famiglia composta da sole donne.

Spoiler finale

Durante My Home My Destiny di domenica 14 luglio, Mujgan si lascia andare per un momento ai sentimenti che prova per Burhan e i due si baciano. Nonostante le difficoltà, Zeynep inizia il trasloco nella nuova abitazione. Qui, le donne della famiglia si riuniscono a tavola per progettare di avviare un’attività di catering. È in tale contesto che Zeynep scopre che Mehdi ha messo in vendita la sua officina. Tale notizia la turba profondamente.

My Home My Destiny 13 14 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, in onda sabato e domenica dalle 14:30 circa su Canale 5 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.