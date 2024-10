My Home My Destiny, le trame dal 1° al 5 luglio

Da lunedì 1° a venerdì 5 luglio, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di My Home My Destiny. La soap turca è proposta dalla rete ammiraglia Mediaset tutti i giorni, dalle 14:45 alle 15:45.

My Home My Destiny 1° 5 luglio, regista e dove è girata

My Home My Destiny, giunta alla seconda stagione, è una produzione originale di OGM Pictures. La serie è originaria della Turchia, dove è andata in onda fino al 2021 con il titolo Dogdugun Ev Kaderindir. Il secondo capitolo, in Italia, è formato da 99 episodi inediti. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi della capitale Istanbul. Il regista è Cagri Bayrak, mentre fra i tanti sceneggiatori spiccano Firuze Engin, Selcan Ozgur e Berrin Tekdemir.

Nel corso di My Home My Destiny di lunedì 1° luglio, Zeynep è fortemente turbata. La protagonista, dopo i recenti accadimenti, oramai teme che il suo destino sia quello di non riuscire a stare insieme alla persona che ama, subendone però tutti gli aspetti negativi.

My Home My Destiny 1° 5 luglio, le trame

Durante l’appuntamento di martedì 2 luglio, Zeynep è andata a trovare, di nascosto, Burhan. Quest’ultimo, in seguito, informa Mehdi, che era completamente all’oscuro del fatto e che va su tutte le furie. Non appena i due si vedono a casa, hanno un duro confronto, che in breve tempo degenera.

Il mercoledì, Zeynep, dopo ciò che è accaduto la sera prima, si appresta ad andare a lavoro con il morale molto basso. Nel momento in cui prova ad uscire di casa, però, scopre un’amara verità: Mehdi l’ha rinchiusa dentro l’abitazione, per impedirle di uscire. Tale fatto getta nella disperazione la protagonista.

Le trame del giovedì e venerdì

La settimana di My Home My Destiny va avanti giovedì 4 luglio. Nell’appuntamento in onda in tale giornata, ciò che ha fatto Mehdi ha gravi conseguenze. La sua gelosia, infatti, ha toccato dei livelli preoccupanti, spingendo la protagonista a scappare di casa e a chiedere il divorzio dall’uomo.

Infine, nella puntata del 5 luglio, il personaggio principale, seppur con sofferenza, va avanti con i preparativi per divorziare dal compagno ed abbandonare la casa coniugale.

My Home My Destiny 1° 5 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella soap My Home My Destiny, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Canale 5.