Che Todd ci aiuti episodi Essere o non essere e Apri gli occhi detective su Rai 2: trama e cast

Sabato 13 luglio, su Rai 2, sono in onda gli appuntamenti Essere o non essere ed Apri gli occhi detective di Che Todd ci aiuti. La serie, giunta alla seconda stagione, è visibile dalle 19:00.

Che Todd ci aiuti Essere o non essere, regista e dove è girata

Essere o non essere ed Apri gli occhi detective, così come tutti gli altri appuntamenti di Che Todd ci aiuti, sono una produzione originale degli Stati Uniti,. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore è Scott Prendergast. Alcuni dei registi coinvolti nella seconda stagione sono Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast. Le riprese si sono svolte in Canada.

Che Todd ci aiuti Essere o non essere, la trama

In Essere o non essere di Che Todd ci aiuti, Margaret deve lavorare ad un caso decisamente insolito. La donna, infatti, è contattata dopo che un uomo è stato misteriosamente dichiarato defunto. Intanto, durante il primo dei due episodi in onda il 13 luglio, Todd e Lyle decidono di entrare, di nascosto, all’interno dell’ufficio di Merrit Folding. Una volta qui, navigano nel suo computer, alla ricerca di indizi che possano segnalare la presenza di un hacker.

Apri gli occhi detective, la trama

La serata con Che Todd ci aiuti, sabato 13 luglio su Rai 2, procede alle 19:45 circa, quando prende il via l’appuntamento dal titolo Apri gli occhi detective. Nonostante le sue resistenze, Susan è costretta a collaborare con Margaret.

Insieme, devono provare a difendere un allenatore di tennis, al centro delle accuse di alcune delle sue allieve. Una di queste, in particolare, afferma che il coach ha somministrato, di nascosto, delle sostanze dopanti. Lui nega ogni coinvolgimento, ma la sua posizione è più complessa del previsto. Infine, il protagonista e Lyle si sfidano a chi riesce a fare lo scherzo migliore.

Che Todd ci aiuti Essere o non essere, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda stagione di Che Todd ci aiuti, i cui nuovi episodi sono in onda oggi, sabato 13 luglio, a partire dalle ore 19:00 su Rai 2 e in diretta streaming ed on demand sul sito di Rai Play.